Evrim Hınçal da Türkiye’ye alınmadı

TDP Genel Sekreter Yardımcısı ve Mali İşler Sekreteri Evrim Hınçal bu sabah, N82 kodu ile Türkiye’ye alınmadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Hınçal şunları ifade etti:

"Herkese iyi akşamlar,

Bugün üç yıl aradan sonra bayram tatilini fırsat bilerek ailece ve kardeşim Mehmet Harmancı ve ailesi ile bir ay önceden kısa bir tatil planladık.

Kızım Doğa 2020 Şubat ayında doğdu ve Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala daha sıkıntısını çektiğimiz pandemi süreci başladı.

Doğa’yı ilk kez uçağa bindirmeyi planladık ve “kısa bir yolculuk olsun, ilk deneyimimizdir” düşüncesi ile İstanbul’a gitmeye karar verdik.

Sabah 10:40’da Sabiha Gökçen’e vardık; Harmancı ailesi Eşim Sevgen Damdelen ve Çocuğum pasaport kontrolünden geçti fakat ben uzun zamandır ülkemizdeki aydın demokrat arkadaşlarımızdan bazılarının da karşılaştığı gibi “N82” yasaklı listesinde adımın olduğu söylenildi ve Türkiye’ye girişim engellendi.

İlgili kişilere ulaşmaya çalıştık ve yardım amacı ile devlet yetkililerimizi aradım fakat maalesef ailem ile birlikte saat 18:40 uçağı ile ülkeme geri gönderildik.

“N82” nedir? neden yasaklıyım? diye sorduğumda ise oradaki görevli arkadaşlar biz size açıklama yapamayız ülkenizdeki konsolosluğa başvurmanız gerekmekte olduğu bilgisi bana verildi.

Uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti’ne girşlerde bu sıkıntıları yaşayan farklı arkadaşlarım da oldu; hepimiz de bunlara tanık olduk.

Bu sıkıntılı durumun artık Çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımızda durduğunu bir kez daha görmüş ve yaşamış olduk.

Seyahat hakkı denilen doğal bir hak var tüm dünyada yaşayan herkes için ben de bu seyahat özgürlüğümün kısıtlanmasını hukuki yoldan Sn. Avukatım Hüseyin Malyalı ile arayacağımı ve gereken yasal işlemleri başlatacağımıda buradan açıkca belirtmek isterim.

Görevlilerin bize davranışları çok iyiydi fakat kurallar gereği Eşimi ve kızımı ayrı koğuşa konulmasını beni ayrı koğuşa koyup uçak vaktine kadar ayrı kalmamız gerektiğini dört yaşındaki çocuğum fark edince ağlaması ve bizlerin tepki koyması ile kapısı açık bir odada bekletildik günün en zor yanlarından biri bu beş dakika içerisinde çocuğumun yaşadığı anıdı.(odalar dışarıdan kilitleniyor ve dışarıya çıkma izinli oluyor)

Bu yaşadığım süreci kamu oyu ile paylaşma ihtiyacı duydum. Hakkımı hukuki yoldan arayacağımıda bir kez daha belirtmek isterim.

Ve bu süreçte bir özür borcum kızıma var. Onu uçağa bindirmeyi başardım fakat bir aydır başka bir ülke nasıldır neler görecek heyecanından benden dolayı mahrum kaldı ve bu yüzden dolayı en küçük arkadaşım kızımdan “özür diliyorum babacığım”.

Seni gezdireceğim problemsiz gireceğimiz çok güzel ülkeler bizi bekler kızım.

Herkesin de bayramını kutlar güzel geçmesini dilerim.