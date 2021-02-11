“Türkiye için ne yapıyorsak, KKTC için de yapacağız”

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, imza töreni ardından basın açıklaması yaptı.

Başbakan Ersan Saner, KKTC’de önemli bir günün yaşandığına işaret etti, teşekkür etti. Başbakan Saner, KKTC’de altyapı yatırımlarının yeni bir ivme kazanacağını belirttiği bu döneme ilişkin ilk olarak TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkürlerini de iletti.

Kıbrıs’ta federasyon tezine bağlı bir çözümün herkes tarafından çok net bilindiğinin, bunda ısrar edilmemesi gerekliliğinin de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ortaya konduğuna değinen Saner, Kıbrıs’taki istila sorunun, 63’te Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güney Kıbrıs Yönetimi’nce istilası olduğunu söyledi.

“Adada barış vardır, eksik olan anlaşmadır” diyen Saner, ezber bozan adımlar atılması gerektiğini, Maraş’ta atılan adımın da bunlardan biri olduğunu savundu.

Maraş’la ilgili bir takım daha kararlı adımlar atılacağını açıklayan Saner, Türkiye’nin gücünü yanımızda hissetmenin de önemli olduğunu söyledi.

Covid- 19 sürecinde de Türkiye’nin katkılarıyla yapılan Acil Durum Hastanesi’nin önemine değinen ve teşekkür eden Başbakan Saner,

2021 Mali Yılı İşbirliği Protokolü üzerinde görüşlerin ortaya konduğunu belirten Saner, hedeflerin gerçekleştirilmesi kararlılığını da belirtti.

Tamamlanmasında sıkıntılar yaşanan yolların tamamlanması için de önemli adımlar atıldığını belirten Saner, Ercan Havaalanı’nın da tamamlanması için gerekli adımların seri şekilde atılacağını kaydetti.

Telefon Dairesi’nin yeniden yapılandırılması ve 4.5 G için ihaleye çıkılması adına da destek beklendiğini kaydeden Saner, E-devlet kapısının açılmasının da elzem olduğunu belirtti.

İmzalanan 4 protokolün de çok önemli olduğunu ifade eden Başbakan Saner, Türkiye Cumhuriyeti’ne katkılarından ötürü yeniden teşekkürlerini iletti.

Oktay: “Yeni bir metodolojiyi hayata geçirdik, gerçekleşmesini yakından takip edeceğiz”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihe bir güne daha tanıklık edildiğini, yeni bir çalışma metodolojisinin hayata geçirildiğini, bunun da yakından takip edileceğini kaydetti.

Hemen her alanda çok detaylı değerlendirmeler yapıldığını, gündemde Mali İşbirliği anlaşması, Covid-19’la mücadele ve ekonominin yeniden canlandırılması olduğunu ifade eden Oktay, Kıbrıs konusunun da masaya yatırıldığını söyledi.

İmzalanan işbirliği anlaşmalarının somut çıktıların göstergesi olduğunu belirten Oktay, yeni Hükümet’in kurulması ile KKTC için siyasi, ekonomik sorunlara odaklanma vakti olduğunu ifade etti.

1,8 milyar TL’nin KKTC’ye aktarıldığını, 540 milyon TL’nin de yatırımlar için sahaya yansıyacağını belirten Oktay, toplamda 3,6 milyar TL’nin toplamda aktarıldığını kaydetti.

“2 saate kadar aşılar gelecek”

Acil Durum Hastanesi ve alt yapı projelerinin somut çıktıların göstergesi olduğunu ifade eden Oktay, salgın sürecinde de önemli katkıların ve aşı desteğinin verildiğini açıkladı.

Fuat Oktay, 2 saatte kadar aşıları getirecek uçağın geleceğini de açıkladı.

Aşı konusunda endişe edilmesine gerek olmadığını vurgulayan Oktay, Türkiye'de ne yapılıyorsa, aynı hassasiyetin KKTC vatandaşlarına gösterildiğini belirtti.

“2 buçuk milyar TL kaynak ayrılmasını öngörüyoruz”

2021 yılı için 2 buçuk milyar TL kaynak ayrılmasını öngörüldüğünü açıklayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dijitalleşme hedeflerine işaret etti.

Ulaşım alt yapısını güçlendirmek amacıyla Karayolu Master Planı’nın da revize edildiğini ifade eden Oktay, bugüne kadar tamamlanması geciken bürokratik engellerin aşılmasını koşul belirtti, bunların takipçisi olacaklarını da söyledi.

2021 yılında 154,7 km’lik yolun ıslah edileceğini, güvenli ulaşımın sağlanacağını kaydeden Oktay, bürokratik engel olması durumunda ‘haberleri’ olmasını istedi, ‘çözeceğiz’ dedi.

Yerel yönetimlere ilişkin protokolün sadece bir protokol olmayacağını da kaydeden Oktay, protokolün gereklerinin her alana yayılması beklentisini belirtti.

İşbirliği ile sosyal belediyecilik hizmetlerinin hayata geçirileceğini, gençlere yönelik projelerin de destekleneceğini kaydetti.

“Maraş’ta ikinci aşama açılmaya geçilmeli”

Tanıtım faaliyetlerini de destekleme kararı aldıklarını belirten TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Türkiye için ne yapıyorsak, KKTC için de yapacağız” dedi.

Maraş’ın yeniden hayat bulmasının da KKTC ekonomisini olumlu etkileyeceğine inancını belirten Oktay, ikinci aşama açılma için desteklerini de ifade etti.

Oktay, Maraş’taki hak sahiplerinin haklarına saygılı, hukuka uygun şekilde açılmadan bahsetti.

Oktay, “Kıbrıs Türkü’nü haklı davasında bir gün bile yalnız bırakmayacağız, her şarta yanınızdayız. Çözümden yana, kardeşlikten yanayız” dedi.