İşbirliği Anlaşmaları imzalandı

Başbakan Ersan Saner ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın görüşmesi, hemen ardından da heyetler arası görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerin ardından bazı İşbirliği Anlaşmaları’nın imzalanmasına geçildi.

TC-KKTC Yüksek Öğrenime İlişkin İşbirliği Anlaşması, E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleşmesine ilişkin Mutabakat Zaptı canlı yayında imzalandı.

TC Belediyeler Birliği ile Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği Anlaşması’na da imza kondu.

Karayolu Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü ile imzalanan bir diğer protokol oldu.

2 yıl içinde yollar tamamlanacak

İlk olarak Lefkoşa Çevre Yolu’nun tamamlanması hedefinin ardından diğer yollarla ilgili atılımlar olacağını açıklayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, Güzelyurt- Lefke Yolu, Çayırova- Karpaz Yolu, Değirmenlik- Lefkoşa Yolu’nun yanı sıra köy yollarının da 2 yıl içerisinde tamamlanması hedefini açıkladı.

“Belediyelerde yapısal dönüşüm adına”

Belediyeler Birliği Anlaşması çerçevesine ilişkin bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, belediyelerin yapısal dönüşümüne ilişkin adımların atılması için imzalar atıldığını ifade etti.

Şahin, “altyapı belediyeciliği tamamlandı, sosyal belediyecilik zamanı başladı” diye konuştu.