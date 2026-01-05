“Türkiye dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecek”

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle beraber ABD tarafından kaçırılıp "narko-terörizm" suçlamasıyla yargılanmak üzere New York'a getirilmesine değindi.

Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir," dedi.

"Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump ile telefon görüşmemizde ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik," diye ekledi.

Venezuela'da yaşananlardan "müessif hadise" diye bahseden Erdoğan, "Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukunun çiğnenmesi küresel düzeyde ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlardır," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni yılın ilk Kabine Toplantısı için başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi.

"Türkiye, dünyanın her tarafında adaleti, meşruiyeti ve uluslararası hukuku savunan ülkelerin en başındadır," şeklinde konuştu.

'Mutlak Kararlılık' Operasyonu

Maduro’nun yakalanmasına yönelik ABD askeri operasyonu, cumartesi günü erken saatlerde gerçekleştirildi.

Başkent Karakas’ta en az yedi patlama duyulduğu, saldırının 30 dakikadan kısa sürdüğü bildirildi.

Operasyonun sürpriz niteliği taşıdığı belirtilse de ABD Başkanı Trump daha sonra yaptığı açıklamada, Maduro’nun kaldığı güvenli evin Karakas’ın merkezinde bir “askeri kale” olduğunu söyledi. Trump, “Bizi bekliyorlardı. Geleceğimizi biliyorlardı,” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı tarif eden Trump, “Normalde girilemeyecek yerlere girdiler, bu amaçla yerleştirilmiş çelik kapıları aştılar,” dedi.

ABD Hava Kuvvetleri Generali ve Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı olan General Caine de operasyonun taktik boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Caine, “Yakalama timi Maduro’nun yerleşkesine indi ve hız, hassasiyet ve disiplinle hareket etti,” dedi. “Titizlikle planlanan” operasyonda 150’den fazla hava aracının görev aldığı belirtildi.

Devamında Maduro, eşi Cilia Flores ile "narko-terörizm" suçlamasıyla yargılanmak üzere New York'a götürüldü.