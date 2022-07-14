Türk-Sen yeni belirlenen asgari ücrete itiraz etti

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) yeni asgari ücrete itiraz etti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı açıklamada, "Yeni Asgari Ücretin 10.973 TL olması ve her iki ayda bir bu ücrete hayat pahalılığı uygulanmasını talep ettik" dedi.

Açıklama şöyle:

"Temmuz 2022 tarihinde devlet ve işveren temsilcilerinin oyları ile yeni belirlenen ASGARİ ÜCRET açlık sınırının altında kalmıştır.

Bu kararı veren ve 40 Bin TL maaş alan siyasiler kendi maaşlarına altı aylık hayat pahalılığı olan %56,76 artışı uygularken altı bin TL maaş alan Asgari Ücretlilere altı aylık hayat pahalılığını bile vermeyerek, Asgari Ücretlileri ve ailelerini açlığa mahkum ettiler.

Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yeni belirlenen 9,855 TL olan ASGARİ ÜCRETE resmi olarak itiraz ettik ve yeni Asgari Ücretin 10.973 TL olması ve her iki ayda bir bu ücrete hayat pahalılığı uygulanmasını talep ettik."

Asgari ücrete itiraz süresi başladı

Yeni asgari ücret net 8 bin 600 TL