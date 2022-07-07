Yeni asgari ücret net 8 bin 600 TL

Asgari Ücret, işveren ve hükümet temsilcisinin onayıyla net 8 bin 600 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret yüzde 41.21 oranında artırıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti brüt 9.885 TL, Net 8.600 TL olacak şekilde belirledi.

Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, yeni asgari ücreti brüt 456 TL günlük, 2281 TL haftalık, 9885 TL aylık olarak açıkladı.

Toplantıda 9 bin 885 TL brüt aylık asgari ücret olarak sunulan öneriye hükümet tarafı 5 evet, işveren tarafı 2 evet oyu verirken, işçi tarafından katılan 3 temsilci toplantıyı terk etti.

Oy çokluğu ile kabul edilen asgari ücret, itiraz süresinin ardından, yeniden görüşülecek ve 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Saatlik: 57.02 TL

Günlük: 456.23 TL

Haftalık: 2281.15 TL

Aylık: 9.885.00 TL

Net: 8600 TL

2022 yılının ikinci asgari ücreti, hem 9 bin 46 TL olarak hesaplanan açlık sınırının, hem de Haziran ayına oranla daha düşük olan Mayıs ayı hayat pahalılığı oranının altında kaldı.

“KKTC”de son asgari ücret, 7000.- Türk lirası (Brüt) 6.090 TL net olarak 1 OCAK 2022 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girmişti.