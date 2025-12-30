“Türk asker ve polisleri Rum çiftçilere saldırdı”

Lefkoşa’ya bağlı Mammari yakınlarındaki Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki tampon bölgede, Türk askeri personeli ve polis unsurlarının iki Kıbrıslı Rum çiftçiye saldırdığı ve arbede yaşandığı iddia edildi.

Fileleftheros ve Alpha gazetelerine yansıyan iddialara göre Kıbrıslı Rum çiftçi Gavriil Gerolemos, tarlalarını ekip biçtikleri sırada Türk asker ve polislerinin kendilerine taş attığını söyledi.

Çiftçi ayrıca, Türk askerinin, kendilerine ait aracın anahtarını zorla almaya çalıştığını da söyledi.

Kıbrıslı Rum çiftçi Gavriil Gerolemos, iddialarının devamında; “Bir Türk polisin, babasının sürdüğü traktöre binerek babasını tutuklamaya çalıştığını, traktörün hızlanması sonucu polisin araçtan düştüğünü” ifade etti.

Çiftçiler saldırının BM tampon bölgesi içerisinde gerçekleştiğini ve bölgede dolaşan BM barış güçlerinin yalnızca izleyip kayıt tuttuğunu belirtti.

Yaşananların kendileri için “çok tehlikeli” olduğunu ifade eden Gerolemos, sayıca çok üstün olan Türk birlikleri karşısında yapacak fazla bir şey olmadığını söyledi.

Bir diğer Rum çiftçi Christodoulos Christodoulou ise yaşananların son beş–altı yılın en ciddi olayı olduğunu dile getirerek, silahlı asker ve polislerin traktörlere çıkmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Olay nedeniyle çiftçilerin traktöründe ciddi maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Olay sonrası Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verildiği bildirildi