Turizmde aşılama başlıyor, hedef Haziran sonu

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm sektörünün aşılanması için düğmeye basıldığını, kısa süre içerisinde tüm sektörün aşılanacağını duyurdu.

Ataoğlu, aşı için listelerin Sağlık Bakanlığı’na iletileceğini, aşılanmanın en kısa sürede başlayarak Haziran sonuna kadar tamamlanmasının ön görüldüğünü belirtti.

Temmuz ayında düşünülen PCR ile girişler için bu adımın yerinde olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektörün bu sezonu kaybetmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Ülkede aşılanmanın hızla devam ettiğini de anlatan Ataoğlu, bu zor süreçte her zaman olduğu gibi yine yanımızda bulunan Anavatan Türkiye’ye gönderdiği aşılar için teşekkür etti.

Ülkenin ekonomisi için en önemli sektörlerden olan turizm sektörünün, aşılanması ile sektörde çalışan turizm çalışanlarının daha huzurlu ve daha güvenli şekilde çalışabileceğini anlatan Ataoğlu, pandemi ile mücadelede aşının öneminin yüksek olduğunu söyledi.