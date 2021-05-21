Turizmde adım beklentisi: Sektör 'canlanma' istiyor

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Corona Virüs (COVID-19) salgını nedeniyle duran turizm sektörü bu yazı da ‘boş’ geçirmek istemiyor, çift aşılı turistlerin ülkeye gelişinin önünü açacak ‘kararlar’ bekliyor… Sektör temsilcileri çift aşı yaptıran kişilerin ülkemize getirilmesi ve turizmin canlanması için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirtiyor.

Meclisin dünkü birleşiminde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, gelinen aşamada kararın Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Üst Kurulu’nca alacağını belirterek, turizm camiası olarak 3 Haziran tarihini belirlediklerini ve alınacak karara göre uçuşları artırabileceklerini söyledi.

Kapalı devre turizmi hakkında da bazı bilgileri paylaşan Fikri Ataoğlu, 4 haftada 3 bin 132 kişinin bu çerçevede ülkeye geldiğini, bayram sürecinde de iç turizmde 3 bin 15 kişinin konakladığını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu:

“Alınacak karara göre uçuş sayısını arttırmayı planlıyoruz”

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmi konusunda dün meclis kürsüsünden açıklamalarda bulundu,

çift aşılı, çift PCR’li kişilerin ülkeye getirilmesi için 3 Haziran tarihinin belirlendiğini ve bunun karar aşamasında olduğunu da söyledi.

Bu noktada karar Sağlık Üst Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın alacağını belirten Ataoğlu, turizm camiası olarak ‘tarih’ istediklerini ve alınacak karara göre uçuş sayılarının artmasını beklediklerini açıkladı. Uçak bilet fiyatlarını düşürmek, uçuş sayısını artırmak için de çalışmalar olduğunu açıklayan Ataoğlu, bu çalışmanın da Sağlık Üst Kurulu’na sunulduğunu ifade etti.

Bakan Ataoğlu, turizm camiası olarak kendilerinin kararlarını verdiklerini ancak Sağlık Üst Kurulu kararları çerçevesinde hareket edebileceklerini kaydederek, talep ettiklerinin 10’da birinin gerçekleşmediğini ifade etti. Sağlık Üst Kurulu’nun toplantılarına da talep ederek katıldıklarını söyleyen Ataoğlu, bir sonuç alamadıklarını da dile getirdi.

“4 haftada 3 bin 132 turist geldi, 10 kişide Covid-19 pozitif tespit edildi”

Kapalı Devre Turizmi hakkında da bazı bilgileri paylaşan Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, kapalı devre turizmin 4. Haftasının geride bırakılırken, 3 bin 132 kişinin bu çerçevede ülkeye geldiğini ve bunların arasında da 10 kişide Covid-19 pozitif tespit edildiğini ifade etti. Bayramda iç turizmin yoğun olduğuna da dikkat çeken Ataoğlu, bayram sürecinde de iç turizmde 3 bin 15 kişinin konakladığını açıkladı. Ataoğlu, bayram süresinde iç turizm ve kapalı devre turizmin ekonomiye yansımasına bakıldığında 9 milyon TL’nin piyasaya sürüldüğünü aktardı.

Bakan Ataoğlu, işletmeleri gezerek sıkıntıları da dinlediğini belirterek, ciddi bir sıkıntı olmadığını, bu kadar yoğunluk beklemeyen bazı işletmelerin bazı sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

“Uçuş sayısı artarsa hem çalışan, hem de konaklayanların sayısı da artacak”

Kapalı devre turizmi için Bafra Bölgesi’nin düşünüldüğünü belirten Ataoğlu, uçuş sayısında artışın sağlanabilmesi durumunda, hem çalışan, hem de konaklayan açısından rakamların artması beklentisini kaydetti.

Güneyden geçişlerle ilgili de çalışmalar olduğunu aktaran Ataoğlu, belirlenecek kriterler çerçevesinde geçişlerin başlaması önerileri de olduğunu açıkladı.

Sağlık Üst Kurulu’nun çizeceği resmi pazarlamayı planladıklarını ifade eden Ataoğlu, İsrail pazarından da turist getirme planında olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner:

“Bu yıl da turizm işlemezse ekonomik olarak daha da çöküntüye gideceğiz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, pandemi süresi içerinde turizmin en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu belirterek, turizmin bu yaz sezonunda da kapalı geçmesi durumunda ülkede ciddi bir “ekonomik kaos” olacağını ifade etti.

Ülkemizde iç turizmden çok, dış turizmin önemli olduğuna dikkat çeken Çağıner, “Aşılanan kişileri adamıza getirmek için çalışmalar yapmalıyız. Dış turizmde açılım yapılması şart. Ülkeye turist geldiği zaman sadece otelci kazanmaz. Turistten her sektör yararlanır” şeklinde konuştu.

Şu anda yüzde 40 civarında otelin daha kapalı olduğunu işaret eden Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, herkesin alınacak kararları beklediğini söyledi.

Çağıner şöyle devam etti:

“Geçtiğimiz yaz sezonu çok kötü geçti. Bu yıl durum biraz daha farklı. Aşılama yapılıyor. “Aşılanan kişileri adamıza getirmeliyiz. Ekonomik olarak bir çöküntü zaten vardır. Eğer, bu yıl da turizm işlemezse ekonomik olarak daha da çöküntüye gideceğiz. Hepimiz biliyoruz ki, turizm ülkede ana gelir kalemlerini oluşturur. Turizmin her sektöre getirisi vardır. Bu sektör ülkenin tüm paydaşlarını oluşturur.”

“ ‘Açıyoruz veya kapatıyoruz’ kararı almakla turizm işlemez”

Yapılması gerekenlerden de bahseden Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bir karar almakla turizmin yönetilemeyeceğinden bahsetti ve şunları söyledi: “Ülkemizde turizm önemli bir yere sahip. ‘Açıyoruz veya kapatıyoruz’ kararı almakla turizm işlemez. Öncelikle bir vizyonumuz olmalı. Bunun yanında planlı bir şekilde hareket edilmeli. Turizm ekonomi planını belirlemek gerekiyor. Atılan her adım geleceğe yönelik olmalı. Turizmdeki düşüş veya artış herkesi etkiliyor. Bir karar almak yerine, bilinçli bir şekilde hareket etmeliyiz.”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği Orhan Tolun:

“ ‘Açtım’ demekle olmaz, çalışma yapacaksınız”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ise BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına açıklamalarda bulunarak, turizm sektörü için “yanlış” kararlar alındığını söyledi, “turizm sektörü mahvoldu. Bu şekilde gidişat, gidişat değildir. Maalesef bu sene de gitti. ‘Açtım’ demekle olmaz” dedi.

Gelinen aşamada bir karar alınması ve program yapılması gerektiğinden bahseden Tolun, yapılması gerekenleri anlattı. Çift aşısı olan kişilerin gelmesi gerektiğini belirten Orhan Tolun, bunun yanında Kıbrıs’ın güneyinden günü birlik turların başlaması, uçak fiyatlarının kontrol edilmesi, iç ve dış turizm için otellerin belirlenmesi ve aşılamanın hızlanması gerektiğini ifade etti.

KITSAB Başkanı Tolun şöyle devam etti:

“Bayramda otellerin açık olup olmayacağı kararı bile sözlü olarak alındı. Bu ülkede kararlar sözlü mü alınır? Dünya, aşılanan kişilere turizmini açtı. Bu, Güneyde de böyle. Turistin gelmesini biz engelliyoruz. 10 gün karantinaya alınacaksa hangi turist gelecek? Bu şekilde gidişat, gidişat değildir. Maalesef bu sene de gitti. ‘Açtım’ demekle olmaz. Turistler açtığınız anda gelmez çalışma yapılması lazım. Biz yapmazsak turistler başka ülkelere de gider. Biz bu insanları kaybedersek, bir daha bulamayacağız. Bir karar alalım, çalışmalar yapalım. Acentelerin durumu içler acısı, turizm sektörü mahvolmuş durumda…”