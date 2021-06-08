Turizmciler: "Bu fiyatlarla turist gelmez"

Devrim DEMİR

Covid-19 salgını nedeniyle 16 aydır tam anlamıyla açılım sürecine geçilemeyen turizmde, otelciler ‘tarifeli seferlerin’ açılmasını istiyor.

Otelciler, ülkeye gelen “turiste kelepçe takılarak suçlu muamelesi yapıldığından” dert yandı.

Kuralların denetlenmediğini ve yöneticilerin virüsle ilgili sorumluluğu ülkeye gelen misafire yüklediğine dikkat çeken otelciler, “Turizmde 24 bin kişi çalışıyordu. 16 aylık süreçte bu sektörde sadece 8 bin kişi kaldı” dedi.

Hükümetin turizmle ilgili “açıldık” sözünün yanlış ifade edildiğine de vurgu yapan otelciler, ne yurt dışından ne de iç turizmde iç açıcı bir süreç yaşanmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve otel direktörleri uçak bilet fiyatlarından ve PCR sisteminden şikayet etti.

10 seferin beşinin gidiş, beşinin de geliş olduğunu belirten Turizm Emekçileri Platformu sözcüsü Fuat Neşe, “Ulaştırma Bakanı uçuşlarla ilgili notam yayımlamazsa, tarifeli seferler açılmazsa turizm sektöründe sıkıntılarımız devam edecek” dedi.

“Alınan bu kararlarla ülkeye turistlerin gelişi mümkün değil”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, hükümetim “adım adım açılıma gitmek istediğini” ancak alınan kararlarla turistlerin gelişinin pek mümkün olmadığını kaydetti. Ülkeye gelişler için talebin az olduğuna dikkati çeken Çağıner, “İlave uçak seferleri koymakla bu iş olmayacak. Uçak biletleri iki bin TL’den başlarken, Türkiye’den gelecek olanlar hem TC’de 200, hem de ülkeye girişte 200 TL karşılığı toplam 400 TL PCR ücreti ödüyor. Bu fiyatlarla kimse ülkeye gelmek istemiyor” dedi.

Özellikle çift aşılı kişilere PCR talebinin istenmemesi gerektiğini de söyleyen Dimağ Çağıner, Kıbrıs’ın güneyinde uygulanan ülkeye giriş koşullarının kuzey için de uygulanması gerektiğini söyledi.

“Alınan kararlar elimizi güçlendirir, ancak henüz net bir şey yok” sözlerini kaydeden Çağıner, “Turist gelecek denilerek oteller açıldı, bu kez kazanmayan otellerde, giderler arttı. Ülkede turist yok, sadece hafta sonu 1 gün doluluk yaşanmakta, kısacası oteller zarar etmeye devam ediyor. Larnaka’da inen yolcuya uygulanan sistemin bizde de olması gerekir. Personel maliyetleri arttı, otellerde doluluk oranı çok düşük” ifadelerini kullandı.

Turizm Emekçileri Platformu sözcüsü Fuat Neşe:

“Dört dörtlük açılım yapılmış gibi lanse ediliyor ama öyle değil”

Turizmde sıkıntıların 15 Mart 2020 yılında otellerin kapılarına kilit vurması ile başladığını ve turizmde o günden bugüne hiçbir şeyin değişmediğini kaydeden Turizm Emekçileri Platform sözcüsü Fuat Neşe, bilet fiyatlarının şuan uç noktalarda olduğunu söyledi.

“Bilet fiyatları bizi çok etkiliyor” diyen Neşe, Ulaştırma Bakanlığı’nın notam yayınlamaması durumunda turizm sektöründe canlanmanın söz konusu olmayacağını kaydetti. Neşe, ülkeye şuan 2 şirketin uçuş düzenlediğini, tarifeli uçuşların açılmaması halinde sıkıntıların katlanarak artacağına vurgu yaptı.

Şartların da ağır olduğunu kaydeden Neşe, Türkiye’den KKTC’ye gelene kadar 1 kişinin PCR testi için en az 400 TL vermesi gerektiğini dile getirerek, “Türkiye’den çıkmadan PCR test yapıp, ülkeye girişte antijen test uygulaması yapılabilir. Dört dörtlük bir açılım yapılmış gibi lanse ediliyor ancak öyle değil” dedi.

“24 bin kişiden 8 bin kişiye düştük”

Açılımların başlaması ile turizme tek iyiliğin seferlerin artırılması olduğuna vurgu yapan Fuat Neşe, 10 seferin beşinin geliş, beşinin ise gidiş olduğuna vurgu yaptı. Uygulanan Covid-19 tedbirleri çerçevesinde uçakların da tam anlamıyla dolu gelmediğine işaret eden Neşe, bazı otellerin sadece eğlence mekânlarını açtığını, bazılarının ise iç turizme açıldığını söyledi.

“Bu açılımda da turizm çok bir şey kazanmadı, 15 aylık süreçte terk edilmiştik, sektöre geri dönüş ise bu şartlarda düşündürüyor” şeklinde konuşan Fuat Neşe, Covid-19 salgınından önce turizmde 24 bin kişinin ekmek yediğini, yaşanan bu zorlu süreçte sektörde 8 bin kişi kaldığını kaydetti.

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı:

“Risk almadan tarifeli seferler açılmalı”

Manolya Otel Direktörü Mehmet Dolmacı, “Turizmde açılım yapıldı denmeden önce bilet fiyatlarının kontrol edilmesi gerekirdi” dedi. Tarifeli seferlerin bir an önce açılması gerektiğine vurgu yapan Dolmacı, Dolmacı, “Çift aşılı bir kişinin çift PCR şartı ile ülkeye girişi maliyetli oluyor, şartlar oluşturulmalı, bu şartlar tatil için cazip değil” diye konuştu.

Şartlarda birçok karanlık nokta olduğuna vurgu yapan Dolmacı, sağlığın ve tedbirin önemli olduğuna, güvenli açılımın şart olduğuna dikkati çekti. Esnafın, turizm sektörünün ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu açılımların sağlığın riske atılmadan yapılması gerektiğini söyleyen Dolmacı, “Tarifeli seferler turizmi canlandıracak” dedi.

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman:

“Kelepçeli değil, özgür misafir istiyoruz”

Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman, otellerine henüz misafir gelmediğini kelepçe ve karantinalı misafirin hoş algılanmadığını ifade etti. “Rahatlıkla gezebilecek, özgür misafir isteriz” diyen Karaman, mekanların denetlenmemesinin günahını gelen misafirin sırtına yüklemeye çalışmanın bedelinin ağır olabileceğini söyledi. Bu durumun devam etmesi durumunda ülkeye misafirin gelme şansının da tükeneceğini ifade eden Bayram Karaman, “Gelen misafirin can güvenliğini biz korumak zorundayız. İş yerleri zaten takibini yapamıyor, gelen misafir için kelepçeye sıcak bakmıyorum” dedi.

“Gelen misafirimizin PCR testini ücretsiz yapacağız”

Bayram Karaman, tarifeli uçuşların açılması gerektiğine vurgu yaptı. Ülkeye gelen misafirin giriş çıkış denetlemesini devletin yapması gerektiğine değinen Karaman, “Dome Hotel olarak özel bir hastane ile anlaşma yaptık” dedi.

Ülkeye gelecek olan misafirlerinin ücretsiz PCR testlerinin anlaştıkları hastane ile yapılacağını dile getiren Karaman,” Otelimize hala yurt dışından misafir yok. Bir takım haksız rekabete rağmen biz başaracağız” ifadelerini kullandı.

Denizkızı Otel Direktörü Niyazi Beydağlı:

“Bu yılı kurtarmazsak şalterleri indirmek zorundayız”

Denizkızı Otel Direktörü Niyazi Beydağlı, yurt dışından misafir olmadığını, iç turizm uygulamaya çalıştıklarını söyledi. Bilet fiyatları, PCR uygulamaları ile ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Beydağlı, “Bulaş riskine karşı uygulanan kontrole şikâyetimiz yok, ümidimiz bir an önce KKTC halkı aşılansın” şeklinde konuştu.

İç turizmle yatak kapasitesinin doldurulmasının mümkün olmadığını da dile getiren Beydağlı, açılımın tam manası ile yapılması için ülkenin aşılanması gerektiğini söyledi. 16 aydır turizmin iflas noktasına geldiğine vurgu yapan Beydağlı, “Bu yılı da kaçırmak istemiyoruz. Durgun geçmesi halinde oteli kapatmak zorunda kalacağız. Yazı ve kışı bu yıl da kaçırmamız halinde otellerin şalterleri kapanacak ve batışımızı izleyeceğiz” dedi.