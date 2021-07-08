Turizm sektörüne 15 Milyon TL’lik hibe
Alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile “turizm salgın destek program” adı altında turizm sektöründeki işletmelere toplamda 15 Milyon TL’lik hibe sağlık desteği yapılıyor.
Alınan Bakanlar Kurulu Kararı ile “turizm salgın destek program” adı altında turizm sektöründeki işletmelere toplamda 15 Milyon TL’lik hibe sağlık desteği yapılıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Turizm Salgın Destek Programı Projesi kapsamında Küçük Oteller, Seyahat Acentesi ve Restoranlar ile pandemi süresince çalışamayan rehberlere hibe desteği sağlanacak.
Buna göre; Turizm ve Çevre Bakanlığı onaylı 96 adet Küçük Otele 55 bin TL, 147 adet Turizm ve Çevre Bakanlığı belgeli Seyahat Acentesine acente başı 25 bin TL, Res-Bir üyesi 321 adet Restorana 12 bin TL, Pandemi döneminde faaliyette bulunmayan 42 adet Rehbere 250 bin TL ödeme yapılmasına karar verildi.
ALINAN KARARIN DETAYLARI ŞÖYLE AÇIKLANDI:
2021 YILI HİBE SAĞLIK DESTEK PROGRAM! TURiZM SALGIN DESTEK PROGRAM! PROJESi
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Turizm Salgın Destek Programı Projesi kapsamında ; 1- Turizm ve Çevre Bakanlığı onaylı 96 adet Küçük Otele 55.000.-TL sabit ücret, kalanı 2,019 geceleme sayıları olmak üzere toplamda 6.000.000.- TL,
2- 147 adet Turizm ve Çevre Bakanlığı belgeli Seyahat Acentesine, acente başı 25.000.-TL sabit, kalanı kayıtlı personel sayısına göre toplamda 4.250.000.-TL,
3- Res-Bir üyesi 321 adet Restoranta (başka yerden hibe kullanmamış) restorant başı 12.000.-TL, kalanı kayıtlı personel olmak üzere toplam 4.500.000.-TL,
4- Pandemi döneminde faaliyette bulunmayan 42 adet Rehbere 250.000.-TL ödeme yapılmasına ve gerekli ödeneğin Turizm ve Çevre Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesinde T.C. Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 05-01-04-7-3-60-3-05-1-9-90 "Turizm Salgın Destek Programı Projesi" kaleminden karşılanmasına karar verildi.