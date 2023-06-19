“Turizm, Güney üzerinden yapılıyor”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Turizmde yaz sezonuna girdik ancak bu yıl yerli halk için tatil yapmak hayalden öteye gidemiyor. Yaşanan hayat pahalılığı, yerli halkın alım gücünü iyice aşağıya çekerken, yurtiçinde bir otele gidip birkaç gün tatil yapıp dinlenmek oldukça masraflı hale gelmiş durumda.

Yerli halkın yanı sıra özellikle uçak biletlerinin son dönemde artış göstermesi ülkemiz turizmini de olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan turizm sektörü yetkilileri, dudak uçuklatan uçak bilet fiyatları nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyine turist getirmenin çok zor olduğunu söyledi, “Biz bu ülkeye bu uçak bilet fiyatlarıyla nasıl turist getireceğiz?” diye sordu.

Yaklaşılan bayram tatilinin değerlendirmesini yapan otel işletmecileri ise, bayram tatilinde beklenilen doluluk oranına ulaşamayacaklarını öngördüklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, turistlerin yüksek uçak bileti fiyatları nedeniyle Kıbrıs’ı tercih etmediğini, Türkiye veya yurt dışındaki farklı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Tolun, güneyden gelen Kıbrıslı Rumların olduğunu ancak şu anda otellerin Euro bazında yüzde 50 pahalılaştığını kaydetti, “Türk Lirası’nın değerinin düşmesini kullanmamız lazım. Ancak geceliği 15 bin Türk Lirası’na oteller var. Karavanla tatile gidenlerin sayısında ciddi artış var” değerlendirmesinde bulundu.

Acapulco Otel Genel Müdürü Özer Özbilen, kuzeye gelen turistlerin %95’inin Larnaka’ya iniş yaptığını söyledi, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Ercan’a en ucuz uçak biletinin 7 bin 230 TL, en pahalı uçak biletinin ise 10 bin 345 TL olduğu konusunda ilgi verdi.

Özbilen, “Kuzey Kıbrıs’ın turizmi Güney Kıbrıs üzerinden yapılıyor. Önümüz bayram o süreçte doluluk oranımız iyi geçecek, yerli halk tarafından da her zaman tercih edilen bir oteliz ama alım gücünün düşmesinden dolayı konaklama günlerindeki sayı geçmiş yıllara göre azalmış durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Salamis Otel Genel Müdürü Süleyman Kansu da uçak bileti fiyatları nedeniyle beklentilerinin yüksek olmadığını kaydetti, “Özellikle Avrupa’dan Ercan’a ulaşımın pahalı olması da pazarlamadaki en büyük engel” dedi.

Acapulco Otel Genel Müdürü Özer Özbilen:

“Kuzeye gelen turistlerin %95’i Larnaka’ya iniş yapıyor”

“Biz sürekli olarak uçak bilet fiyatlarını ister istemez takip ediyoruz. Önümüzdeki Pazartesi günü İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Ercan’a en ucuz uçak bileti 7 bin 230 TL, en pahalı uçak bileti ise 10 bin 345 TL. Aynı havaalanından Antalya’ya uçuşlar ise en ucuz 780 TL, en pahalı bilet fiyatı ise 830 TL. Üstelik bu fiyatlar tek yön olan uçuşlardır. Peki, biz bu ülkeye bu uçak bilet fiyatlarıyla nasıl turist getireceğiz? Kuzeye gelen turistlerin %95’i Larnaka’ya iniş yapıyor. Bunu söyleyen biz değil, istatistiklerdir. Kuzey Kıbrıs’ın turizmi Güney Kıbrıs üzerinden yapılıyor. Önümüz bayram o süreçte doluluk oranımız iyi geçecek. Yerli halk tarafından da her zaman tercih edilen bir oteliz ama alım gücünün düşmesinden dolayı konaklama günlerindeki sayı geçmiş yıllara göre azalmış durumda. Tüm bunların ışığında sezonun iyi geçeceği gibi bir beklentimiz maalesef ki yok…”

Salamis Otel Genel Müdürü Süleyman Kansu:

“Bu uçak bileti fiyatlarıyla beklentimizi yüksek tutmak zor”

“Maliyetlerin yükselmesinden dolayı artan satış fiyatları dolayısıyla pazarlamanın önünü tıkanıyor. Bunun yanında bizim özellikle Avrupa’dan Ercan’a ulaşımın pahalı olması da pazarlamadaki en büyük engel. Buna rağmen, otelci kaliteden hizmet vermeyerek, ileriki yıllara umutla bakmaya çalışıyor.

Önümüz bayram ve bayram için şuana kadar beklentimizi karşılaşmış değiliz. Bu uçak bileti fiyatlarıyla beklentimizi yüksek tutmak, hedefe ulaşmak da kolay olmayacak. O yüzden çok yüksek bir doluluk oranı beklemiyoruz. Artan fiyatlar ister istemez yerli halkın da konaklama sayılarını azalttı.”

KITSAB Başkanı Orhan Tolun:

“Uçak biletleri yüksek, turistler Kıbrıs’ı tercih etmiyor”

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun, turistlerin yüksek uçak bileti fiyatları nedeniyle Kıbrıs’ı tercih etmediğini, Türkiye veya yurt dışındaki farklı ülkelere yöneldiğini söyledi.

Tolun, güneyden gelen Kıbrıslı Rumların olduğunu ancak şu anda otellerin Euro bazında yüzde 50 pahalılaştığını kaydetti, “Türk Lirası’nın değerinin düşmesini kullanmamız lazım. Ancak geceliği 15 bin Türk Lirası’na oteller var. Karavanla tatile gidenlerin sayısında ciddi artış var” değerlendirmesinde bulundu.

“Kıbrıs’a aşık müşteriler artık adamıza gelmiyor” şeklinde konuşan Tolun, “Yabancı turistleri kaybettik.

Bizi bilen İngilizleri bile buraya getiremiyoruz. Türkiyeli müşteride artış var, yabancı da artış yok. Çünkü reklam yapmıyoruz. Teşvik sistemi yapıldı, suçlu acenteler bulundu, kaldırıldı. Kaldırmak için bahaneyi acentelerde buldular” dedi.

Tolun, bayramda casinolu ve şehir merkezindeki otellerin dolu olacağını söyledi, buna rağmen 2018’deki doluluk oranlarına ulaşılamadığını dile getirdi.

İlk 4 aylık turizm verilerinde yüzde 60 artış olsa da 2018’e kıyasla rakamların yüzde 20 geriden geldiğini belirten Tolun, Girne’de birçok 3 ve 4 yıldızlı otelin kapalı veya açık olmasına rağmen müşterilerinin bulunmadığını ifade etti.

Tolun, “Açık olan oteller casinosu olanlar veya Girne şehir merkez, deniz kenarı olan küçük otellerdir” dedi.

Yatak kapasitelerine yönelik de bilgi veren Tolun, 2018’ten beri söz konusu rakamın 25-26 bin dolaylarında olduğunu belirtti.

Tolun, “5 yılda hiç mi kapasite artmadı?” diye sordu.