Turizm Bakanlığı’na iki atama

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoğulları 25 Ağustos itibarıyla görevden alındı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre Kusetoğulları’nın yerine Emir Akyıllar atandı.

Bu arada Turizm ve Çevre Bakanlığı’nda bakanlık müdürlüğüne ise Örsel Neşe atandı.

Atama kararları 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi