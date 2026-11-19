Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Serman Yiğit, ev tipi tüp gazın fiyatının 900 TL'den bin 70 TL'ye yükseltilmesine tepki göstererek, UBP-DP Hükümeti’nin hesapsız harcamalarının bedelini halka ödetmeye çalıştığını söyledi.

Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsiminin yaklaştığı ve ısınma ihtiyacının arttığı bir dönemde yapılan zammın halkın ekonomik yükünü daha da ağırlaştıracağını belirtti.

UBP-DP Hükümeti’ne tepki gösteren Yiğit, yaklaşık iki ayda bir tüp gaza zam yapılmasını da eleştirerek, bunun halktan haraç kesme alışkanlığına dönüştüğünü ifade etti.

Hükümetin seçim döneminde “Geleceğe yürüyoruz” sloganını kullandığını anımsatan Yiğit, gelinen noktada halkın günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma getirildiğini dile getirdi.

Yiğit, halkın günü geldiğinde bu düzeni kuranlara gereken yanıtı vereceğini kaydetti.