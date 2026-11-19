Egemen Ulusların Avrupası (ESN) Grubu'ndan bir grup Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, çarşamba günü Kıbrıs'ın kuzeyine yapmayı planladıkları ziyaret için bölgeye girişlerine izin verilmediğini açıkladı.

Cyprus Mail’in haberine göre Alman AP üyesi ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi mensubu Christine Anderson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, heyetin kuzeye girişinin engellendiğini duyurdu.

Anderson, Türkiye'yi hedef aldığı paylaşımında, “Türkiye'ye mesajım açık ve basit: Türkiye Avrupa'ya ait değil ve kesinlikle Avrupa'da yeri yok! Bu nedenle Kıbrıs'tan defolup gitsin” ifadelerini kullandı.

Girişlerine izin verilmemesinin gerekçesi olarak yetkililerin, heyete güvenlik sağlanabilmesi için ziyaret konusunda zamanında bilgilendirilmemesinin gösterildiğini belirten Anderson, “Görünüşe göre Avrupa Parlamentosu üyelerinin işgal altındaki topraklara ziyaretleri bile ancak devlet denetimi altında mümkün” dedi.

27 üyeli bir grup

Aşırı sağcı Egemen Ulusların Avrupası Grubu (ESN), Temmuz 2024'te Brüksel'de kuruldu. Avrupa Birliği'nin dokuz üye ülkesinden 27 Avrupa Parlamentosu üyesini bünyesinde barındıran grup, halkların egemenliğini savunmayı ve AB'nin artan merkezileşmesine karşı bir muhalif ses oluşturmayı amaçladığını belirtiyor.