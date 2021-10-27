"Akaryakıt ve tüp gaz fiyat artışlarını belirledik, onay için Bakanlar Kurulu’na gönderdik"

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt ve tüp gaz satış fiyatlarında artış yapılmasına ilişkin düzenlemeyi Bakanlar Kurulu’na gönderdiklerini açıkladı.

Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, düzenlemenin tüp gaz satış fiyatının 140 TL olması, akaryakıt fiyatlarına ise 1 TL zam yapılmasını içerdiğine yönelik bilgi verdi.

Dün Maliye Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiklerini aktaran Aşıkoğlu, prosedür gereği söz konusu kararın Bakanlar Kurulu’nda onaylanmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal tarafından az önce YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada dolum şirketlerinin petrol istasyonlarına limitli de olsa akaryakıt vermeye devam ettiğini, halkın paniğe girmesine gerek olmadığını ifade etti.

Binboğa Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Eranay ise, tüp gaz satış fiyatının 140 TL olacağına dair kendilerine de gayrı resmi bilgi verildiğini ancak bu kararın Resmi Gazete’de henüz yayınlanmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Erenay, “Karar Resmi Gazete’de yayınlanırsa, bize de gaz verilirse yeni fiyattan satış yapabileceğiz” dedi.