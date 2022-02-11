MESARYA YÜKSELDİ… Tüm zamanların puan durumunda bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Mesarya, hafta sonu elde ettiği Türk Ocağı galibiyetiyle bir basamak yükseldi. Mesarya ayrıca en üst ligde tek sezon yer alabilen takımların topladığı puanları geride bıraktı GÖÇMEN DALYAYA YAKIN… Hafta sonu Binatlı deplasmanından beraberlikle dönen Göçmenköy, tüm zamanların puan durumunda 97 puana yükseldi. Başkent ekibi bir galibiyet daha alması halinde en üst ligde 100. puanını hanesine yazdıracak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun (KTFF) 1955 yılında kurulması ile birlikte ülke futbolunun en üst ligi olan Süper Lig’de 60’ıncı sezon oynanıyor. Daha önce 1. Lig adı altında da oynanan ligde 60. sezon devam ederken Yenidüzen bugüne kadar olan en üst ligin puan durumunu her hafta okurlarına güncelleyerek aktarıyor.

Mesarya bir basamak yükseldi

Tüm zamanların puan durumu, Aksa Süper Lig’in 18. hafta maçlarının ardından güncellendi. Güncellenen sıralamada bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de yer alan Mesarya bir basamak yükseldi. Mesarya ayrıca en üst ligde tek sezon yer alabilmiş takımların topladığı puanları geride bırakarak bir sezon yer alan takımlar arasında en fazla puan alan takım oldu.

Göçmenköy 100 puanın eşiğinde

Süper Lig’de tarihinde dördüncü sezonunu yaşayan Göçmenköy, 100 puanın eşiğinde. Geride bıraktığımız hafta sonu Binatlı deplasmanından beraberlikle dönen Göçmenköy puanını 97 yaptı. Göçmenköy sezonun geri kalanında alacağı bir galibiyet veya en az üç beraberlik sonrasında 100 puana ulaşacak.

50 sezon ve üstü 6 takım yer aldı

60’ıncı sezon oynanan ülke futbolunun en üst liginde 50 sezon ve üstünde bulunabilen 6 takım söz konusu. Lige 59 sezonla en çok yer alan Çetinkaya’nın yanı sıra Mağusa Türk Gücü (54), Türk Ocağı (52), Doğan Türk Birliği (52), Küçük Kaymaklı (51) ve Yenicami (50), 50 sezon ve üstünde en üst ligde mücadele eden takımlar konumunda.

Not: Araştırmacı gazeteci Yücel Hatay’ın verileri, Yenidüzen arşivi ve KTFF verileri kaynak alınarak hazırlanmıştır

Mesarya Spor Kulübü sıralamada bir basamak yükseldi

Baf Ülkü Yurdu 38 sezonda 1241 gol atıp 914 puan topladı

Tüm zamanların puan durumu