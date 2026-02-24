“Tufan Erhürman yüzde 63’le seçilmiş bir cumhurbaşkanı, bunu hazmetmek zorundasınız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, “Dışişleri Bakanının Halleri” konulu güncel konuşmasında, ilk olarak dün ülkenin fiber optik altyapı ihtiyacının karşılanması amacıyla Meclis’ten geçirilen anlaşmaya değindi. Şahali, “25 yıllığına bizi iletişim alanında bir belirsizliğe sürükleyecek bu anlaşmanın bedelini Metehan’da mendil atsanız, toplardınız” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, cuma günü bir basın toplantısı düzenlediğini ve Cumhurbaşkanına veryansın eden bir tavırla görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Şahali, “Cüret inanılır gibi değil… Basın toplantısının bir buçuk dakikasını dinlediğinizde kendinizden geçerdiniz” dedi.

Dışişleri Bakanı’nın, “Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türkü’ne zarar verdiğini ve statü kaybettirdiğini” söylediğini kaydeden Şahali, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın halk iradesiyle seçildiğini vurguladı.

“Tufan Erhürman kapalı bir hediye kutusuyla memlekete gelmiş bir siyasi figür müdür?” diye soran Şahali, Erhürman’ın 13 yıldır aktif bir siyasi figür olduğunun altının çizdi.

“Belli ki aynalar sadece Tahsin beyi gösteriyor… Bu görüş kalabalıklar içerisinde yapayalnız” diyen Şahali, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın seçilene kadar söyledikleriyle halkın güvenini kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın masadan kaçmayacağını kaydeden Şahali, “Biz Birleşik Kıbrıs’cı değiliz. Biz Kıbrıslı Türklerin, bu ada üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar söz ve hak sahibi olduğuna inanan ve bu sözün ve hakkın yerine gelmesi için mücadele eden bir siyasi gelenekten gelmekteyiz” dedi. Şahali, 11 Şubat 2011 belgesinin arkasında olduklarını ifade etti.

Tufan Erhürman’ın yüzde 63’le seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Şahali, “Bunu hazmetmek zorundasınız” dedi.

“Halka dair her mesele sizin meselenizdir” diye konuşan Şahali, Cumhurbaşkanlığı seçimine etki eden unsurlardan en önemlisinin Kıbrıs sorunu olduğunu ifade etti, bunun inkar edilmesinin hayatın gerçeğinden uzaklaşmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın önce Kıbrıs Türk halkına karşı sorumlu olduğunu ifade eden Şahali, Cumhurbaşkanı’nın iyi, karşılıklı yararı olan ilişkiyi Türkiye ile kurduğunu ve geliştirdiğini belirtti.

“Bu halk sizin sandığınızdan çok daha akıllıdır. Siz kendinize bakın” diyen Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı’nın hiç parmağının arkasına saklanmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın deneyimli bir siyasetçi ve çok iyi bir akademisyen olduğunu dile getiren Şahali, “Lütfen kıskançlık yapmayınız” dedi.