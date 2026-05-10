Dr. Tomris Mahirel’e yılın annesi ödülü verildi

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Tomris Mahirel’e “yılın annesi” ödülü verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 48 yıllık meslek hayatında üç neslin doğumuna tanıklık ve eşlik eden Dr. Mahirel, ödülünü Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci’den aldı.

Ertan Birinci, bu yıl ilk kez senato kararıyla anneleri ödüllendirmeyi uygun gördüklerini, “Yılın Annesi” ödülünün ülkede birçok kişinin hayatına dokunmuş Tomris Mahirel’e takdim edildiğini söyledi.

15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay, Tomris Mahirel’in hem anneliği hem de sağlık alanındaki hizmetleriyle toplumun örnek isimlerden biri olduğuna kaydetti.

Anneliğin bir kadının hayatı boyunca yaşayabileceği en güzel duygulardan biri olduğunu ifade eden Dr. Tomris Mahirel ise, “Bu ödülü sadece şahsım adına değil annem, hayatlarına dokunduğum anneler, çocuklarım ve torunlarım adına alıyorum.” dedi.