Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü Birkan Uzun anısına yapıldı

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlen Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü, 2021 yılında Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına yapıldı.

Lefke Belediyesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) katkılarıyla düzenlenen yürüyüş, LAÜ kampüsü giriş kapısından başladı. Yürüyüş öncesinde folklor gösterisi yer aldı ve açılış konuşmaları yapıldı.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, bu yıl 14’üncüsünü düzenledikleri Orkide Vadisi Gözlem Yürüyüşü’ne katılan ve katkı koyanlara teşekkür etti.

Birkan Uzun’un babası Cengiz Uzun da, bu yılki yürüyüşün Birkan Uzun anısına düzenlenmesinden dolayı teşekkür ederek, Birkan Uzun’un doğayla yaşamayı kendine yaşam biçimi olarak benimsediğini, başarıları ile adını tarihe yazdıran bir genç olduğunu söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ise konuşmasında, Lefke İmar Planı’nın dört buçuk yıl önce hazırlandığını ancak yürürlüğe girmediğini belirterek, Orkide Vadisinin tahrip edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Kaya, Lefke İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından yürüyüş yapıldı.