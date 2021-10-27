Trautmann’ın ‘Perşembe Ressamları’ kitabı Lefkoşa’da da tanıtıldı

Murat OBENLER

Ressam,gazeteci,yazar Heidi Trautmann, kendisinin da üyesi olduğu ‘Perşembe Ressamları’Sanat Grubu’nun öyküsü anlattığı ve Işık Kitabevi’nden çıkan “Perşembe Ressamları- Bir Dostluk Yolu” kitabını Girne’den sonra 25 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da Lefkoşa AKM’de tanıtıldı.

Grubun 1998-2020 yıllarını kapsayan dostluk yolundaki yolculuklarını resimler,fotoğraflar ve yazı yoluyla belgeleyen kitabın tanıtımına sanatseverler, sanatçılar ve grubun hayatta olan bazı üyeleri katıldı. Kitapta eseri bulunan grup üyelerinin eserlerinin dijital olarak sanatseverlerle buluştuğu tanıtımda sırasıyla Heidi Trautmann(ingilizce) ve Nazif Bozatlı(türkçe tercümesi) birer konuşma yaptı ve daha sonra da kitabını imzaladı.

“Bu kitabı tüm grup üyelerimiz için bir övgü olarak düşündüm”

Trautmann tanıtıma katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına kitabın yazım hikayesini anlatarak devam etti. Trautmann konuşmasının devamında ise “Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan bir grup ressam, yirmi yıldan uzun bir süre boyunca birlikte çalıştılar, bilgilerini ve deneyimleri ile birlikte canlı modelleri de paylaştılar. Kapaktaki Ayakkabılar, birlikte yürüdükleri yolun; dostluk, çalışma ve beğenilme yolunun simgeleriydi. Geçen zaman içinde bu yaşamdan ayrılanların unutulmamaları gerektiğini düşündüm. Son üç yıl içinde uzun sureli üyelerimiz Anne Hughes, Margaret H.Goulding-Bosworth, Marilyn Bosworth, Muriel Clutten, Monika Ottow, Michael Raine, Ruth Smith aramızdan ayrıldı. Bu kitabı, geçmişteki ve günümüzdeki tüm grup üyelerimiz için bir övgü olarak düşündüm ve 2020/2021 yıllarında, durumun buluşma ve birlikte çalışmaya yasak getirdiği virus salgını döneminde oluşturdum. Sanat grubu olarak çalışmak disiplini kabullenmeyi, tartışmayı, farklı fikirler dinlemeyi,yeni teknikler öğrenmeyi de yanında getirir. Yıllar içinde birbirinize güven duyar,farklı yerlere,atölyelere giderek zenginleşirsiniz. Ben tüm grupta üye olarak başlayıp dostluğa dönüşen yolculuğa katkı koyan herkese teşekkür ederim. Ayrıca kitabımın editörü Leonie Brittain’e, çeviriler yapan Nazif Bozatlı’ya,tasarımları yapan Omid Kalandar-Motavedi’ye teşekkür ederim.” dedi.

Kitapta eserleri olan tüm ‘Perşembe Ressamları’Sanat Grubu üyeleri: Gönen Atakol, Margaret Helen Goulding-Bosworth, Marilyn Bosworth, Catherine Bayley, Muriel Clutten, Gülseven Atay Coles, Christina Hessenberg, Anne Hughes, Hilary Jemal, Deirdre Kirk, Susanne Lemmerzahl, Sue Monvid, Monika Ottow, Ilsemarie Petzold, Michael Raine, Maxene Shailer, Ruth Smith, Heidi Trautmann, Christine Venediger, Tüneysel Yaylali.

‘Perşembe Ressamları’nın dostluk yolu hikayesi Trautmann’ı kitabında ölümsüzleşiyor

Trautmann’ın kitap tanıtımı gerçekleşti