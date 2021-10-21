‘Perşembe Ressamları’nın dostluk yolu hikayesi Trautmann’ı kitabında ölümsüzleşiyor

Murat OBENLER

Ressam,gazeteci,yazar Heidi Trautmann, kendisinin da üyesi olduğu ‘Perşembe Ressamları’Sanat Grubu’nun öyküsü anlattığı ve Işık Kitabevi’nden çıkan “Perşembe Ressamları- Bir Dostluk Yolu” kitabını 19 Ekim 2021 Salı saat 16:00’da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde tanıttı. Grubun 1998-2020 yıllarını kapsayan dostluk yolundaki yolculuklarını resimler,fotoğraflar ve yazı yoluyla belgeleyen kitabın tanıtımına HP Başkanı Kudret Özersay, bazı milletvekilleri,Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü, sanatçının arkadaşları ve grubun hayatta olan bazı üyeleri katıldı.

Girne Belediyesi’nin evsahipliğini yaptığı tanıtımda sırasıyla Heidi Trautmann(ingilizce), Nazif Bozatlı(türkçe tercümesi) ve Belediye Başkanı Güngördü birer konuşma yaptı ve etkinlik sanatçının Bölüm Sıfır adını verdiği İlk bölüm ile başlayıp onu takip eden 5 bölüm ile devam eden kitabını imzalaması ile sona erdi.

“Perşembe Ressamları bir arkadaşlık, dostluk, sevgi, paylaşım, üretim hikayesidir”

Trautmann konuşması sırasında çok heyecanlı olduğu gözlerden kaçmazken tanıtıma katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına kitabın yazım hikayesini anlatarak devam etti. Trautmann konuşmasına,“Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan bir grup ressam, yirmi yıldan uzun bir süre boyunca birlikte çalıştılar, bilgilerini ve deneyimleri ile birlikte canlı modelleri de paylaştılar. Bu süreçte birlikte uzun yollar kat ettiler, sayılamayacak kadar çok alanda birbirlerine yardımcı oldular. Onlar, çok renkli geçmişlere sahip bir grup sanatçıydı. Yaşamlarının büyük bölümünü bu adada geçiren Kıbrıslılar ve diğer uluslardan ressamlar, bir açıdan Kıbrıs toprağı üzerinde izlerini bıraktılar. Ayakkabılar, birlikte yürüdükleri yolun; dostluk, çalışma ve beğenilme yolunun simgeleriydi. Geçen zaman içinde bu yaşamdan ayrılanların unutulmamaları gerektiğini düşündüm. Son üç yıl içinde uzun sureli üyelerimiz Anne Hughes, Margaret H.Goulding-Bosworth, Marilyn Bosworth, Muriel Clutten, Monika Ottow, Michael Raine, Ruth Smith aramızdan ayrıldı. Bu kitabı, geçmişteki ve günümüzdeki tüm grup üyelerimiz için bir övgü olarak düşündüm ve 2020/2021 yıllarında, durumun buluşma ve birlikte çalışmaya yasak getirdiği virus salgını döneminde oluşturdum.Sanatla uğraşmak, çoğalmak ve avlanmak dürtüleri yanında insanlığın kendisi kadar eski bir dürtüdür. İnsanın beş duyusu olan görme, duyma, dokunma, tad alma ve koku alma duyularını tam anlamıyla geliştiren yaşamsal bir eğitim aracıdır. Sanat grubu olarak çalışmak disiplini kabullenmeyi, tartışmayı, farklı fikirler dinlemeyi,yeni teknikler öğrenmeyi de yanında getirir. Yıllar içinde birbirinize güven duyar,farklı yerlere,atölyelere giderek zenginleşirsiniz. Ben tüm grupta üye olarak başlayıp dostluğa dönüşen yolculuğa katkı koyan herkese teşekkür ederim. Ayrıca kitabımın editörü Leonie Brittain’e, çeviriler yapan Nazif Bozatlı’ya,tasarımları yapan Omid Kalandar-Motavedi’ye teşekkür ederim.” dedi.

“Başkan Güngördü’den Sanat Müzesi beklentimiz devam ediyor”

Başkan Güngördü’ye de bu etkinlik için teşekkür eden sanatçı yıllardır şehirde görmeyi arzuladıkları ve modern şehirlerin önemli bir kültürel parçası olan Sanat Müzesi’ni de kendisine bir kez daha hatırlattı.

Güngördü: “Heidi hem sanatçı hem gazeteci olarak şehrin sanat yaşamına büyük katkılar sağlıyor”

Belediye Başkanı Güngördü ise sözlerine Atatürk’ün bir sözüyle başladı ve bu güzel insanları burada toplayan Heidi Trautmann’a çok teşekkür etti. Güngördü: “ Genelde ülke sanatına özelde de şehirdeki sanata hem ressam hem de gazateci olarak büyük katkıları olan Trautmann ile aynı havayı solumaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Hep belli hefdefler doğrultusunda ilerleyen ve çalıan sanatçının adeta bir arşiv ve tanıtım kataloğu niteliğindeki kitabının basılmasından dolayı çok mutluyum. Kendisi hem birçok sanatçının dostu, hem bir sanatçı,hem sanat gazetecisi ve hem de aydın bir sanatseverdir.” dedi.

Sanatçının bir kalıcı Sanat Müzesi ile ilgili talebine ise “Şehirde bir sürü eksiklik var. Bir takım zorluklar da vardır. Bizler bıkmadan usanmadan Girne’yi daha ileri götürmek için çaba gösteriyoruz . Be etkinliğin yapıldığı Sanat Galerisi’ni hizmete açtık.Şehre kalıcı sanatsal merkezleri kazandırmak ile ilgili çabalarınız sürmektedir.” dedi.

Kitapta eserleri olan tüm ‘Perşembe Ressamları’Sanat Grubu üyeleri: GÖNEN ATAKOL, MARGARET HELEN GOULDING-BOSWORTH, MARILYN BOSWORTH, CATHERINE BAYLEY, MURIEL CLUTTEN, GÜLSEVEN ATAY COLES, CHRISTINA HESSENBERG, ANNE HUGHES, HILARY JEMAL, DEIRDRE KIRK, SUSANNE LEMMERZAHL, SUE MONVID, MONIKA OTTOW, ILSEMARIE PETZOLD, MICHAEL RAINE, MAXENE SHAILER, RUTH SMITH, HEIDI TRAUTMANN, CHRISTINE VENEDIGER, TÜNEYSEL YAYLALI.