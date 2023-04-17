‘Trafikten men’ yasal mı?

▶ Polis, 12 Nisan itibariyle geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadan yola çıkan araçların trafikten men edileceğini duyurdu. Ancak Avukat Tekin Söylemez, mevcut yasada aracın trafikten men edilebileceği yönünde herhangi bir ibarenin yer almadığını ifade etti. TKÖD Başkanı Mehmet Avcı ise “Zaten polis sayısı az, bir de bununla meşgul etmek doğru değil” dedi.

Ertuğrul SENOVA

Polis, 12 Nisan itibariyle, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmayan araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılacağını, ayrıca suçun işlendiği araçların trafikten men edileceğini duyurdu, yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi; bu uygulama yasal mı?

Polis, söz konusu uygulamanın Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’ne dayanarak yapılacağını açıkladı. Ancak Avukat Tekin Söylemez, mevcut yasada aracın trafikten men edilebileceği yönünde bir ibarenin yer almadığını, uygulamanın kanuna aykırı olduğunu, gerekirse mahkemeye başvurabileceklerini söyledi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ise, bu uygulamanın polise ekstra yük getireceğini ifade etti, “Zaten polis sayısı az, insan canını korumakla ilgili onca işinin içinde bir de bununla meşgul etmek doğru değil” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, son 34 günde 858 araç sürücüsüne “Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak” suçundan ceza kesildi. 6 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında polis tarafından yapılan çevirmeler sonucunda rapor edilen araçların yüzde 15’i, seyrüsefersiz şekilde yollarda…

Avukat Tekin Söylemez:

“Mevcut yasada aracın trafikten men edilebileceği ibaresi yok”

Avukat Tekin Söylemez, mevcut yasa ve tüzüklerle bu uygulamayı gerçekleştirmenin mümkün olmadığını ifade ederek, “Seyrüsefersiz araç kullanmanın cezası sabitlenmiş durumda. Asgari ücretin yüzde 10’u oranında bir para cezası kesilmesi yönündedir. Ancak bir aracın trafikten men edilebileceği dair bir ibare içermiyor” şeklinde konuştu.

Kanunsuz hiçbir eylem ve davranışta bulunmaması gereken polisin bu şekilde bir açıklama yapmasının yanlış olduğunu ifade eden Avukat Söylemez, “Polis, bu açıklamayı yaptığı an itibariyle halka aslında sadece korku salmış oldu” dedi.

“Uygulama kanuna uygun değil, bunu ispatlamak için mahkemeye başvurabiliriz”

Bu uygulamanın kanuna uygun olmadığını, polisin yapması halinde “kanunsuz bir davranış” olduğunu ispatlamak adına mahkemeye başvurabileceklerini ifade eden Söylemez, “Bugüne kadar kanunsuz eylemler yapan kamu kurumları gördük. Sonra YİM, bu eylemlerin yanlışlığı yönünde kararlar açıkladı. Bunu da gördük” ifadelerini kullandı.

Söylemez, “Polis isterse ‘kanunsuzdur’ demez, araca el koyar. Ama bunun yanlış olduğu mutlak suretle Yüksek İdare Mahkemesi tarafından tespit edilir. Bu konuda yasanın el vermediği ortadadır, açıktır” şeklinde konuştu.

TKÖD Başkanı Mehmet Avcı:

“Polise ekstra yük getirecek”

Polisin hangi tüzük maddesi üzerinden bu uygulamaya başlama kararı aldığını bilmediğini belirten Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, bu uygulamanın polise ekstra yük getireceğini ifade etti, kendisinin “alkollü ve ehliyetsiz sürücülerin araçlarına el koyun” çağrısına “sığdıracak yer bulamayız” diyenlerin, şimdi bu uygulamaya geçtiğini, “hesabın tutmadığını” ifade etti.

“Belki de seyrüsefersiz bir aracın yolda gitme hakkı yoktur, ödesin, gelsin arabayı alsın diyecekler” ifadelerini kullanan Avcı, “Evet, seyrüsefer ödemeyen yola çıkmasın. Ama bu bir vergi. Zaten hem ceza kesiliyor, hem de gecikmeli ödemede faiz ekleniyor. Çifte ceza uygulanıyor” dedi.

“Zaten polis sayısı az, bir de bununla meşgul etmek doğru değil”

“Önemli olan yol güvenliğinin sağlanması” diyen Avcı, “Zaten polisin sayısı az. Bir de bununla meşgul etmek doğru değil. Daha ciddi işlere bakmaları lazım. Evet, her vatandaş seyrüseferini ödemeli ama bunun kontrolü polisin görevi değil. Zaten gecikme halinde cezalı ödeme yapıyorsun. Polisin insan canını korumakla ilgili onca işinin içinde bir de bunun olması doğru değil” şeklinde konuştu.

Avcı, “Alkollü ya da ehliyetsiz sürücülerin araçlarına el konulsun” yönünde çağrı yaptığını, ancak “Onca aracı nereye sığdıracağız” şeklinde yanıt aldığını söyleyerek, “Alkollü ya da ehliyetsiz sürücülerin araçlarına el konulsa, 20 araçtan sonra bu suçu işleyen olmaz. En az 1000 seyrüsefersiz araç süren insan vardır ama 1000 alkollü sürücü yoktur. Söyledikleriyle yaptıkları hesap tutmuyor” ifadelerini kullandı.

Sadece 1 ayda 858 araç

Polisin açıkladığı trafik raporlarına göre son 34 günde rapor edilen 5 bin 470 aracın 858’ine “Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak” suçundan ceza kesildi.

Bu kapsamda, 6 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında polis tarafından yapılan çevirmeler sonucunda rapor edilen araçların yüzde 15’inin seyrüsefersiz şekilde araç kullandığı tespit edilmiş oldu.

TABLO:

Tarih Rapor Edilen Araç Seyrüsefersiz Araç

6 Mart - 12 Mart 1060 191

13 Mart - 19 Mart 887 121

20 Mart - 26 Mart 1041 134

27 Mart - 2 Nisan 1350 224

3 Nisan - 9 Nisan 1132 188

Polis açıklaması…

Polis, 12 Nisan 2023 tarihinden itibaren, trafik denetimleri kapsamında, geçerli seyrüsefer ruhsatı olmadığı tespit edilen araç sürücüleri aleyhinde yasal işlem başlatılmasının yanı sıra, (A.E. 99/1974) Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün verdiği yetkiye dayanarak, sürücülerin araçlarının trafikten men edileceğini açıklamıştı.