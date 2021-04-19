Trafikte kavga poliste bitti: Müşteki şikâyetçi olmadı, polis şikayetçi

Haspolat’da nişanlısı ile tartıştığı gerekçesi ile C.N isimli şahsa yumruk atarak burnunu kıran zanlı A.K., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı A.K.’nin “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Aydoğanlı, Lefkoşa’da 8 Nisan tarihinde, saat 18.30 raddelerinde Haspolat’ta zanlının C.N. isimli müştekiye nişanlısını darp ettiği gerekçesiyle yumruk vurup şiddet uyguladığını belirterek, müştekinin burnunun kırılması sonucu “Vahim zarar” suçunu işlediğini kaydetti.

Olayın gerçekleşme nedeni hakkında da bilgi veren Aydoğanlı, müştekinin kullanımındaki aracı ile zanlının nişanlısının köpeğine çarpması sonucu müşteki ile zanlının nişanlısı arasında tartışma yaşandığını ve müştekinin zanlının nişanlısını itmek suretiyle darp ettiğini dile getirdi.

Müşteki şikayetçi olmadı..

Aydoğanlı, zanlının nişanlısını darp eden müştekiye yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi. Zanlının polise giderek teslim olduğuna işaret eden Aydoğanlı, müştekinin ise zanlıdan şikâyetçi olmadığını anlattı. Aydoğanlı, zanlının geçimini sosyal yardım bağışıyla sağladığına dikkat çekerek, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 7 bin 500 TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.