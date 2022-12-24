Trafik denetimleri devam ediyor... 6 araç sürücüsü tutuklandı, 18 araç trafikten men edildi
Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetimlerde kontrol edilen 1331 araç sürücüsünün 275’i çeşitli suçlardan rapor edildi.
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Ülke genelinde dün polisin yaptığı denetimlerde kontrol edilen 1331 araç sürücüsünün 275’i çeşitli suçlardan rapor edildi. Denetimler sonucunda 18 araç trafikten men edilirken, 6 araç sürücüsü ise tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, kontroller sonucu 82 sürücü süratli araç kullanmaktan, 18’i de alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.
Foto: Arşiv
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