Tozlu hava geliyor

Meteoroloji Dairesi, bu akşamdan itibaren üç gün tozlu havanın bölgede hava kirliliği yaratması beklendiğini duyurdu.

Daire’den yayımlanan uyarıda, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bugün saat 18.00’den itibaren perşembe akşamı saat 21.00’e kadar etkili olacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.