Toros: “Guterres, ortak zemin arayışının devamını isteyecek”

Cenevre’deki gayrı resmi Kıbrıs Zirvesi’ni takip eden, CTP Milletvekili Fikri Toros, BM Genel Sekreteri Guterres’in Cenevre toplantısının başarısızlıkla değil, ortak zemin arayışının devam etmesini isteyeceğini kaydetti.

Toros, bugünkü görüşmelerde tarafların kendi tezlerini ortaya koyduğunu, BM’nin de bunu kayıt altına aldığını söyledi. Kıbrıs Türk tarafının ‘egemen eşitliğe dayalı, iki devletin işbirliği formülünü’ ortaya koyduğunu dile getiren Toros, Türkiye’nin de bu tezi desteklediğini belirtti.

Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’in ise resmi ve kapsamlı müzakerelerin Crans Montanada’daki 6 maddelik Guterres çerçevesi zemininde, o gün itibariyle varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalarak başlamasına hazır olduğunu aktardığını ifade etti.

Toros, YENİDÜZEN’e değerlendirmede bulundu, özetle şöyle konuştu:

Taraflar bu sabah itibariyle, çok taraflı genel oturumda kendi tezlerini ortaya koydular. Bu tezler BM tarafından kayıt altına alınmıştır. Kıbrıs Türk tarafı egemen eşitliğe dayalı iki devletin işbirliği formülünü ortaya koydu, egemen eşitliği tanımlarken masaya oturmadan önce masadan kalktıktan sonra eşit egemen statüde olmalı diye altını doldurdu.

Türkiye de Kıbrıs Türk tarafının bu tezini tamamen desteklediğini belirtti, federal çözümün mümkün olmadığını, adadaki gerçeklere dayalı olması gerektiğini ifade etti. Anastasiadis ise ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları parametreleri doğrultusunda, iki toplumlu iki bölgeli federasyon noktasına değindi.

Resmi, kapsamlı müzakerelerin Crans Montanada’daki 6 maddelik Guterres çerçevesi zemininde, o gün itibariyle varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalarak, müzakerelere hazır olduğunu söyledi. Çok taraflı resmi toplantı öğleden sonra sona erdi. Şu an ikili görüşmeler yapılıyor şu an. İkili görüşmelerde de genel sekreter taraflarla ayrı ayrı görüşerek, ortak uzlaşı alanı çerçevesinde esneklik göstermesi talebinde bulunacak.

Uzlaşı arayışı içerisinde olacak. Bu akşam saat 21.00’den itibaren Genel Sekreter, tüm taraflarla bir araya gelecek, son çabasını ortaya koyacak. Çok açık şekilde tespit ettiğimiz genel sekreter, Cenevre toplantısının başarısızlıkla değil, devam edecek olan sürecin, ortak zemin arayışının devam etmesini isteyecektir. Tercihi o olacaktır. Bu olmaması halinde ise ne olacağını kestirmek mümkün değil.”