Toprak'ın kesin ölüm sebebi tetkiklerin ardından belli olacak

Çamlıca köyünün batı kısmında ormanlık alanda ölü olarak bulunan Meryem Toprak'ın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı kaydedildi.

Toprak, 25 Ekim'den beri kayıptı.

Meryem Toprak'ın cesedi Çamlıca'da bulundu: Ölüm sebebi için otopsi yapılacak