Toplumsal Varoluş Platformu’ndan eylem:  10 Haziran’da sokaktayız!

Toplumsal Varoluş Platformu zamları, alım gücünün korunamamasını, imzalanan ekonomik protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri protesto etmek için sokağa iniyor.

Toplumsal Varoluş Platform örgütleri olarak 10 HAZİRAN 2022, Cuma günü (Yarın) sabah saat 07:00’de Başbakanlık ışıklarında Pankartlı Eylem ve Broşür dağıtımı yapılacak, 18:30’da ise kitlesel Protesto Yürüyüşü düzenlenecek.

Toplumsal Varoluş Platformuna bağlı örgütler, BASIN SEN, BES, ÇAĞ-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ-BİR-SEN, DEV-İŞ, ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI, GÜÇSEN, KAMU-İŞ, KAMU-SEN, KOOPSEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ, TÜRKSEN, Dereboyu Citroen ışıklarından Meclis’e yürüneceğini de duyurdu.