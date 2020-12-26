Toplum tedirgin

Devrim DEMİR

Mesarya bölgesinde 20 Aralık tarihinde başlayan ‘yerel bulaş’ korkutuyor. Özellikle Akdoğan ve Akıncılar köylerinde her gün az da olsa artan pozitif vaka sayısı bölgede endişeye neden oldu.

Çevre köylerde de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan PCR testlerinde Pile ve İnönü köylerinde pozitif vakalar saptandı.

Temaslıların hızlı bir şekilde bulunması için günlerdir çalışan sağlık ekiplerinin yoğun mesaisi bölgede sürüyor.

Akdoğan köyünde dün vaka sayısı 10’a çıkarken, Akıncılar köyünde de 9 oldu.

Akdoğan kaynaklı bir pozitif vaka da İnönü köyünde tespit edildi. Akdoğan, Akıncılar ve İnönü köylerinden çok sayıda temaslı karantina otellerine alındı.

Bölgede ‘panik’ hâkim…

Bölge belediyeleri köylerde tedbirleri arttırırken kahvehaneler kapatıldı kalabalık oluşturan yerlerde denetimler sıklaştı. Özellikle Akdoğan ve Akıncılar köylerinde çıkan pozitif vakalar sonrası, belediye başkanları temaslı olanlara sürekli çağrıda bulunarak uyardı.

Vaka sayısı Akdoğan’da 10, Akıncılar'da 9 oldu…

Akdoğan köyünde çıkan pozitif vakalarla temas eden kişilerden iki kişinin daha testi karantinada pozitifleşti. Akdoğan köyünde dün ve önceki gün yine hareketlilik vardı. Sayının yükselmesi ile pozitifleşen vakaların temaslıları toplanarak karantinaya alındı. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede riskin sürdüğünü belirterek herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Akıncılar köyünde de vaka sayısı dün itibarı ile 9 oldu. Pozitif bir vakanın temaslısı olduğu öğrenilen 1 kişinin karantina otelinde testinin pozitif olduğu öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Hasan Barbaros, pozitifleşen kişinin gözetim altında olan 1 kişi olduğunu ifade ederek köyde vaka sayısının 9’a çıktığını söyledi.

Akdoğan ve Akıncılar köylerinde artan vaka sayıları nedeniyle, dün itibarı ile temaslılar karantinaya alındı.

Pile’de 1 vaka çok sayıda temaslı…

Karma köy Pile’de bir erkek berberinin önceki gün toplu yapılan testlerde PCR testi pozitif çıktı. Vakanın ardından köyde temaslı taraması yapılırken, aralarında Pile Türk muhtarının da olduğu çok sayıda temaslı karantinaya alındı.

YENİDÜZEN’e konuşan Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, “Pozitif vakanın ardından yaklaşık 20 kişi karantinaya alındı. Temaslı listesini Sağlık Bakanlığına ulaştırdık.”

Pile’den kuzeye geçişler "karantina" kapsamında…

Pile’den kuzeye geçişler yine “karantina” kapsamına alındı. Dün sabah başlayan yeni uygulamaya göre;

Pile’den kuzeye geçmek isteyenler karantinaya alınacak. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi aldığı karar uyarında 25 Aralık - 3 Ocak’a kadar “Pile ve Beyarmudu’ndan kuzeye girişler karantinaya tabi olacak”. Karara göre; “zaruri nedenler ile günü birlik geçişler bakanlığın izni ile mümkün” olabilecek.

Temaslı” olarak karantina oteline alınan Pile Türk Muhtarı Veysal Güden, YENİDÜZEN’e konuştu, süreçle ilgili bilgi verdi. Güden, sabah kuzeyde çalışan işçilerin geçiş yapamadığını Sağlık Bakanlığı ile iletişim içinde olmaya çalıştığını söyledi.

İnönü köyünde 1 vaka çok temaslı…

İnönü köyünde de akdoğan kaynaklı temaslılar tedbir amaçlı karantinaya alınmıştı.

Karantinada olmayan 1 kişinin yapılan PCR test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

İnönü ve Akdoğan köylerinden pozitif vaka temaslı çok sayıda kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü, köyde 1 pozitif vaka olduğunu temaslılarının ise hemen karantinaya alındığını doğruladı.

Mağusa Alasya İlkokulunda vaka sayısı 3 oldu…

Mağusa Alasya İlkokulu'ndan da dün vaka haberi geldi. Geçtiğimiz hafta aynı okulda iki kardeşin PCR testleri pozitf çıkarken, temaslı olarak karantinada olan 3. Sınıfta okuyan bir öğrencinin de testi pozitifleşti.

Her üç vakanın da ‘Ekor’ kaynaklı olduğu belirtildi. Çıkan vaka haberleri sonrası dün de veliler çocuklarını okula göndermeye çekindi. 628 öğrencinin eğitim gördüğü Alasya İlkokulunda dün 5 öğrenci okula gitti.

Veliler tedirgin…

Çocuğu Mağusa Alasya İlkokulunda okuyan Baran Hakyemez isimli veli okulda vakaların durulmadığını bakanlığın ise ısrarla bunu duyurmadığını öne sürdü.

Baran Hakyemez, “Yaşananlara bir veli olarak kayıtsız kalamadığım için bunu size bildirip diğer velilerin de bu bilgilerden haberdar olmasını istiyorum. Bildiğiniz üzere pazar günü Alasya İlkokulu'nda iki çocuğun testinin pozitif olduğunun haberi duyulunca aileler telaşlanmıştı. Bunun üzerine Bakanlık tarafından pazartesi günü o sınıflara test yapılmıştı. Okulda birçok temaslının olmasına rağmen Bakanlık sadece bu iki sınıfa ve bazı öğretmenlere test yapıp diğer öğrenci ve öğretmenlerin okula devam etmesini, herhangi bir risk ve bulaşın olmayacağını söylemiştir. Bakanlığın alamadığı okulu kapatma kararını aslında veliler alarak çocuklarını ikinci test sonuçları çıkana kadar okula göndermeyeceklerini söylemişler ve öyle de yapmışlardır ki ikinci testin yapılması da salı gününe kadar ertelenmiş. Fakat tüm bunlara rağmen bugün yine Alasya İlkokulu'nda başka bir sınıfta bir çocukta daha pozitif sonucu alınmıştır. Ama ne yazık ki bu sefer bu sonuç kimseyle paylaşılmamış ve işin daha da kötüsü Bakanlık bu sefer o sınıfa bile test yapılmasını gerek görmemiştir. Peki bu çocuğun başka okulda kardeşi yok mu? O okullardaki bulaş ne olacak?

Ülkemizdeki Korona virüsünün yayılımının en kötü dönemini seyrettiği bu günlerde bu kadar sorumsuzluğu ve tedbirsizliği anlayamıyorum. Okullardaki bir bulaşın yüzlercesinin pozitif olmasına sebep olabileceği hiç mi anlaşılmıyor. Aileler çocuklarını Bakanlığın Okulu ısrarla kapatmaması kararına uyup çocuklarını okula gönderseydi bu son pozitif vakanın bulaştırabileceği çocuk ve aile sayısını düşünemiyorum. Bu çocuklar aynı kantinden alışveriş yapıyor, aynı tuvaletleri kullanıyor. Öğretmenler aynı odada otuyor. Bulaştırma ihtimali olmadığını düşünen Bakanlık ne için kimleri riske atıyor?”

Okullarda son 3 ayda görülen vakalar açıklandı…

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tarafından yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerde Covid-19 pozitif vaka sayısı toplam 8 olarak açıklandı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Covid-19 vakaları ile ilgili yaşanan ve yaşanması olası sıkıntıları dile getirmek amacıyla Lefkoşa Türk Lisesi’nde basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamada Ekim ayından itibaren ortaokul ve liselerde görülen toplam pozitif vaka sayısı açıklandı.

Ortaokul ve Liselerde Görülen Vakalar: