Aytaç: “Eylemlerimiz sertleşecek”

Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla 2 Mart tarihinde Başbakanlık önünde araçlı eylem yapan Toplu Taşımacılar Birliği eylemlerinin sekizinci gününde.

Çadır kurup ateş yakan eylemciler, taleplerine henüz bir cevap alamadı.

Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, dün akşam Sağlık ve Maliye Bakanının da olduğu görüşmede Başbakan Ersan Saner ile görüştüklerini söyledi. Birçok konuda da mutabık olduklarını kaydeden Aytaç, “Bugün Maliye Bakanı Dursun Oğuz saat 11.30’a randevu verdi ancak saatlerce beklememize rağmen yanında misafirleri olduğu için bizi almadı” dedi.

Aytaç: “Biz Sokak oğlanı değiliz… Hak arayışı için buradayız”

Menteş Aytaç, hak için günlerdir sokakta yatıp kalktıklarını ifade ederek, sinirlerin giderek gerildiğini, psikolojik olarak ta çok ezildiklerini kaydetti.

Sokak oğlanı olmadıklarını da kaydeden Aytaç,” Hak arayışı için eylem yapıyoruz. Diğer birliğe protokol yaptıklarını biliyoruz. Biz hakkımızı isteriz, eylemlerimiz sertleşecek. Karşı birlik başkanına söylemek istediğim tek şey aksiyon filimi seyretmesin” dedi.