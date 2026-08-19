Topçuköy Çocuk Parkı ve Rekreasyon Alanı yarın açılıyor

İskele Belediyesi tarafından Topçuköy'de yaptırılan Çocuk Parkı ve Rekreasyon Alanı yarın 19.00'da açılacak.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 7 bin 800 metrekarelik alan çocukların, gençlerin ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği kapsamlı bir rekreasyon alanı olarak tasarlandı. Alanda, basketbol ve voleybol sahası, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, fitness grupları ve büfenin de bulunuyor.

Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer alacağı açılışta İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çocuklarla hediyeler de takdim edecek. Gecede Ayşen Barışsal ve Orkestrası de sahne alacak.