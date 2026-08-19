“Tarikat ve cemaat yapılanmalarının faaliyetleri denetleniyor mu?”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkanvekili Asım Akansoy, Türkiye’de son dönemde Süleymancılar yapılanmasıyla ilgili basına yansıyan soruşturma ve iddialara işaret ederek, Başbakan Ünal Üstel’e KKTC’de tarikat ve cemaat yapılanmalarının çocukların eğitim ve barınma süreçlerindeki faaliyetlerinin denetlenip denetlenmediğini sordu.

Akansoy, Süleymancılar yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen kuruluşlar hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma yürütülüp yürütülmediğinin ve yürütülüyorsa sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Akansoy yaptığı açıklamada, KKTC’de Süleymancılar yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen kuruluşlar ve öğrenci yurtları konusunda uzun süredir ciddi soru işaretleri bulunduğunu ifade etti.

Çeşitli örgütlerin, Süleymancılarla bağlantılı olduğu belirtilen Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin kapatılması amacıyla açtığı davanın halen devam ettiğini belirten Akansoy, davada derneğin tüzüğündeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yurt hizmeti verilmesine ilişkin hükümlerin Anayasa’ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye aykırı olduğunun ileri sürüldüğünü aktardı.

Akansoy, buna rağmen söz konusu derneğin öğrenci yurdu izninin Eğitim Bakanlığı tarafından yenilendiğinin kamuoyuna yansıdığına dikkat çekti.

“Süleymancılar yapılanmasıyla bağlantılı kuruluşlar hakkında soruşturma yürütülüyor mu?”

Başbakan Ünal Üstel’e seslenen Akansoy, şu soruları yöneltti:

“KKTC’de tarikat ve cemaat yapılanmalarının çocuklarımızın eğitim ve barınma süreçlerindeki faaliyetleri hükümet tarafından denetleniyor mu? Süleymancılar yapılanmasıyla bağlantılı kuruluşlar hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma yürütülüyor mu? Eğer yürütülüyorsa sonuçları nedir?”

Konunun yalnızca Süleymancılar yapılanması üzerinden ele alınamayacağını belirten Akansoy, “Bu mesele yalnızca Süleymancılar meselesi değildir. Çocuklarımızın nasıl bir eğitim alacağı, kimlerin etkisi altında yetişeceği ve devletin eğitim alanındaki sorumluluğunu ne ölçüde yerine getireceği meselesidir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın geleceği üzerinde hiçbir tarikatın veya cemaatin vesayet hakkı olmamalıdır”

İnanç özgürlüğünün korunması gerektiğini vurgulayan Akansoy, bunun çocukların eğitim alanının tarikat ve cemaatlerin etkisine bırakılması anlamına gelmediğini kaydetti.

Akansoy, “Kıbrıs Türk toplumu, özgür, bilimsel, demokratik ve seküler bir eğitim sistemini savunuyor. Çocuklarımızın geleceği üzerinde hiçbir tarikatın veya cemaatin vesayet hakkı olmamalıdır” dedi.

“Meclis’e gelmiş olsaydınız bu soruyu doğrudan yöneltecektim”

Akansoy, pazartesi günü Meclis’te yapılması planlanan görüşmelere de atıfta bulunarak Başbakan Üstel’e, “Pazartesi günü Meclis’e gelmiş olsaydınız bu soruyu size doğrudan yöneltecektim. Gelmediniz” diye seslendi.

Sorularını kamuoyu önünde yönelttiğini belirten Akansoy, Üstel’den hükümetin bu konuda ne yaptığını ve devletin eğitim alanını tarikat ve cemaatlerin etkisinden korumak için hangi somut adımları atacağını açıklamasını istedi.

Akansoy, “Kamuoyu, afaki açıklamalardan değil, açık bilgi, sorumluluk ve somut adım beklemektedir” dedi.