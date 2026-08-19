15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin beşinci gününde, Halk Dansları Festivali Gala Gecesi, Şermin Sekizler konseri ve Arem & Arman, Sash DJ performansları yer aldı.

Yeniboğaziçi Festival Alanı Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen gala gecesinde, farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri geleneksel danslarını izleyicilerle buluşturdu. Gecede ödül ve plaket takdimleri de yapıldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, gala programının ardından Şermin Sekizler sahne aldı.

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda ise Sash ile Arem & Arman Dj performansları gerçekleştirildi.