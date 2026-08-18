"Masada Guterres’in önerisi var"

Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis arasında 26 Ağustos’ta gerçekleştirilecek görüşmenin hazırlıklarının başladığı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterinin Sınır Kapılarıyla İlgili Önerisi Odakta” başlıklı haberinde Erhürman ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde BM Genel Sekreteri Guterres’in sınır kapılarıyla ilgili önerisinin bulunacağını yazdı.

Haberde liderlerin yapacağı görüşmeyle ilgili hazırlığın başladığı ve hafta içinde iki tarafın müzakerecilerinin bir araya gelmesinin beklendiği de belirtildi.

İki liderin Guterres’in adaya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez baş başa görüşeceklerini kaydeden gazete, görüşmenin gündeminde Guterres’in adadan ayrılırken bıraktığı “ev ödevinin” bulunduğunu ve buna yeni geçiş noktalarının açılması konusunun dahil olduğunu ifade etti.

Gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’a yaptığı ziyarette “Mia Milia” (Haspolat) ve “Athineu” (Kiracıköy)’deki geçiş noktalarının açılmasını önerdiğini anımsattı.

Letimbiotis’in açıklaması

Gazeteye göre Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise dün RİK’e yaptığı açıklamada iki tarafın müzakerecilerinin, liderlerin 26 Ağustos’taki görüşmesi ışığında bu hafta görüşeceğini söyledi.

Letimbiotis açıklamasında Nikos Hristodulidis’in görüşmeye, geçiş noktalarıyla ilgili olumlu bir sonuç elde edilmesi için yapıcı bir tutumla gideceğini de savundu.

Letimbiotis BM Genel Sekreterinin, “Athienu” (Kiracıköy) ve “Mia Milia” (Haspolat) geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasına dair önerisinin dikkate alınması gerektiğini de söyledi.

Letimbiotis BM tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili görüş birliklerinin kayda geçirilmesi konusunda ise, bunun hali hazırda başladığını ve önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğini dile getirdi.

Letimbiotis bir soru üzerine BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a gelişiyle ilgili olarak şu ana kadar bir bilgi olmadığını da söyledi.

Hristodulidis’in BM Genel Kurulu toplantısı için eylül sonunda New York’a gideceğini ve burada BM Genel Sekreteriyle de görüşeceğini ifade eden Letimbiotis, görüşmenin henüz planlanmadığını da sözlerine ekledi.