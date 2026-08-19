Hava sıcaklığı iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkacak, yağmur beklenmiyor

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37-40, sahillerde ise 33-36 derece dolaylarında seyredecek. Hafta boyunca yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Ağustos tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın açık ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli; çarşamba gününe kadar ise açık ve az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Rüzgar genellikle batılı yönlerden orta kuvvette esecek.