Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamlarının iyileştirilmesine İMO’dan destek

Kıbrıs Türk Mimar Mühendisleri Odası Birliği (KTMMOB), İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara destek veriyor.

İMO’dan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya; KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası adına Genel Sekreter Hüsnü Coşan, Sayman Ayşe Pekrioğlu Balkıs ve Yönetim Kurulu Üyeleri Buğra Ebedenölmez ile Ali Özsoy katıldı.

Toplantıda ayrıca Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Cumhurbaşkanı Özel Gereksinimli Bireyler Danışmanı Dr. Günay Kibrit, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politikalar Danışmanı Aydan Başkurt ile Cumhurbaşkanı Eğitim Danışmanı Doç. Dr. Melahat Arıklı da yer aldı.

Daha önce belirlenen ve acil düzenlemeye ihtiyaç duyan okullarda gerçekleştirilen incelemeler sonucunda hazırlanan raporların ele alındığı toplantıda, eğitim alanlarının özel gereksinimli öğrenciler için daha güvenli, erişilebilir ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla yapılması gereken düzenlemeler ve atılacak adımlar değerlendirildi.

Çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik gerekli protokolün en kısa sürede imzalanması ve belirlenen okullardaki düzenlemelere bir an önce başlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası, Cumhurbaşkanlığının bu konuda attığı adımları memnuniyetle karşıladığını ve toplum yararına yürütülen çalışmalara katkı sağlamayı önemsediğini bildirdi.