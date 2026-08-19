“Selma Eylem’in yanında durun”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Sendika eski Başkanı Selma Eylem’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamaların ardından polis tarafından ifade vermeye çağrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

KTOEÖS, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a “anayasal haklarını kullanarak polisin gerçekleştirdiği bu girişimi soruşturması ve sivil hakları koruyacak önlemleri alması” çağrısında bulundu.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamada, 28 Temmuz’da BM Genel Sekreteri tarafından sivil toplum örgütü temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya Selma Eylem’in de katıldığı belirtildi.

Eylem’in toplantıda, 108 örgütün onayladığı Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin ortak bildirisini sunduğu kaydedildi.

“Çözümün aciliyetine vurgu yaptı”

Açıklamaya göre Eylem, toplantıdaki kısa konuşmasında Kıbrıs sorununda çözüme ulaşılmasının aciliyetine vurgu yaptı.

Eylem’in ayrıca kuzeydeki demografik gelişmeler, Kıbrıs Türk toplumunun kimliğini ve karakterini etkileyen baskılar ile toplumun siyasi iradesinin aşındırılmasına ilişkin endişelerini dile getirdiği belirtildi.

KTOEÖS, toplantının ardından Eylem’in ifade ettiği görüşler nedeniyle basın ve sosyal medyanın bazı kesimlerinden yoğun eleştirilere ve kişisel saldırılara maruz kaldığını kaydetti.

“13 Ağustos’ta polis ifade vermeye çağırdı”

Açıklamada, 13 Ağustos’ta Adli Şube’de görevli bir polis çavuşunun Selma Eylem ile iletişime geçtiği ve BM Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıdaki açıklamalarıyla ilgili sorgulanmak üzere ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Eylem’in hakkında herhangi bir şikâyet veya suçlama bulunup bulunmadığını sorduğunu aktaran KTOEÖS, kendisine herhangi bir şikâyet veya suç bulunmadığının söylendiğini kaydetti.

Buna rağmen polis memurunun bir “resmî belgeye” atıfta bulunarak Eylem’den ifade vermek üzere gelmesini talep ettiği belirtildi.

KTOEÖS, Eylem’in avukatıyla görüştükten sonra ifade vermeye gitmediğini ve yaşanan gelişmelerin daha sonra kamuoyuna yansıdığını aktardı.

“Konu BM Genel Sekreteri’ne taşındı”

Açıklamada, Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin yaşananların ardından konunun BM Genel Sekreteri’ne iletilmesine karar verdiği belirtildi.

Bu kapsamda hazırlanan mektubun 17 Ağustos 2026 tarihinde BM Genel Sekreteri’ne gönderildiği kaydedildi.

Mektupta İnisiyatifin yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinin ayrıntılı şekilde ortaya konulduğunu belirten KTOEÖS, BM Genel Sekreteri’nden konuyu Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ile görüşmesinin de talep edildiğini bildirdi.

Erhürman’a soruşturma çağrısı

KTOEÖS, kuzeydeki polis teşkilatının Başbakan liderliğindeki hükümete bağlı olduğunu belirterek, Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin Tufan Erhürman’a çağrısını da paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi olarak, Kıbrıs Türk Lideri Tufan Erhürman'a anayasal haklarını kullanarak polisin gerçekleştirdiği bu girişimi soruşturması ve sivil hakları koruyacak önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz.”

İnisiyatif ayrıca tüm sivil toplum örgütlerine ve diğer kesimlere de dayanışma çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Tüm Sivil Toplum örgütlerini ve diğer kesimleri Selma Eylem'in yanında durmaya, böylelikle herkesin haklarını korumaya çağırıyoruz” denildi.