Heartbeat/NCCCT Onkoloji Ünitesine 5 hasta monitörü bağışladı

Kuzey Kıbrıs Kanser Yardım Derneği (Heartbeat/NCCCT), Lefkoşa Devlet Hastanesi Onkoloji Ünitesi’ne 5 mobil hasta monitörü bağışladı.

Dernekten yapılan açıklamada, hastaların hayati bulgularını takip etme ve hastaların hastane içerisinde başka bir bölüme taşınması esnasında kullanılan cihazların hastaların güvenli ve konforlu bir şekilde takip edilmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Derneğin, ihtiyaç duyulan hastane ekipmanlarının çeşitli bağış toplama etkinlikleri ve iki yardım mağazasından elde edilen gelirlerle temin ettiği kaydedilen açıklamada, Derneğe desteklerin sürekliliğinin ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanların alımı için önemli olduğuna işaret edildi.