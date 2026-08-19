“Bakanlık izahat versin, polis harekete geçsin”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, okul ortamlarında iki çocuğa yönelik gerçekleştiği bildirilen cinsel saldırı olaylarının okullardaki güvenlik zafiyetlerini ortaya çıkardığını belirterek, Eğitim Bakanlığı’nı açıklama yapmaya, polisi ise olayları ve görevlendirme süreçlerini araştırmaya çağırdı.

Karaoğulları, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde yaşandığı belirtilen olayla ilgili, söz konusu kişinin okula kim tarafından ve hangi koşullarda görevlendirildiğinin, gece okulda yatılı kalmasına nasıl izin verildiğinin ve sabıka kaydı ile güvenlik kontrollerinin yapılıp yapılmadığının açıklanmasını istedi.

“Güzelyurt Meslek Lisesi’nde yaşanan olayla ilgili çok pis kokular geliyor”

Son günlerde basına yansıyan olayların toplumda büyük infial yarattığını belirten Karaoğulları, “Okul ortamlarında iki çocuğumuza yönelik gerçekleştiği bildirilen cinsel saldırı olayları; okullarımızdaki ciddi güvenlik zafiyetlerini ve bunları gidermekle sorumlu olanların görevlerini yerine getirmediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” dedi.

Güzelyurt Meslek Lisesi’nde yaşandığı belirtilen olaya ilişkin “çok pis kokular geldiğini” ifade eden Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’na bir dizi soru yöneltti.

Karaoğulları, söz konusu kişinin Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Meslek Lisesi’nde görevlendirilip görevlendirilmediğini, görevlendirildiyse meslek liselerinde bulunması gereken ancak Bakanlığın yıllardır eksik bıraktığını belirttiği Teknik Öğretim Görevlisi kadrosunun yerine görevlendirme yapılıp yapılmadığını sordu.

“Gece okulda yatılı kalmasına neden ve nasıl izin verildi?”

Karaoğulları, söz konusu kişinin gece okulda yatılı olarak kalmasına neden ve nasıl izin verildiğinin de açıklanmasını istedi.

Şahsın sabıka kaydının sorgulanıp sorgulanmadığını soran Karaoğulları, çocuklarla temas edeceği dikkate alınarak herhangi bir güvenlik, uygunluk veya geçmiş kontrolü yapılıp yapılmadığının da kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirtti.

“Bu vahim olayla ilgili Eğitim Bakanlığını izahat vermeye, polisi ise göreve davet ediyoruz” diyen Karaoğulları, polisin kişinin okul ortamına hangi süreçler ve denetimler sonucunda dahil edildiğini araştırması gerektiğini kaydetti.

“İhmal, kayırmacılık veya mevzuata aykırı uygulama olup olmadığı araştırılmalı”

Karaoğulları, görevlendirmede ihmal, kayırmacılık veya mevzuata aykırı herhangi bir uygulamanın bulunup bulunmadığının da soruşturulmasını istedi.

Karaoğulları, “Belki de torpilli olduğu için bu şahsı okul ortamına koyan, mevzuata aykırı bir şekilde görevlendirerek suç işlemesine neden olanlar hesap vermeli, gerekirse yargılanmalı ve bedelini ödemelidir” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS’ün konuyla ilgili gerekli girişimleri yapacağını da açıkladı.

Karaoğulları, 14 yaşındaki bir çocuğa yönelik Lefkoşa’daki bir lisenin inşaatında gerçekleştiğini belirttiği saldırıya da değinerek, hizmet alımı yapan ancak gerekli denetimi gerçekleştirmediğini ileri sürdüğü Eğitim Bakanlığı’nın “birincil derecede sorumlu” olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz yıl “güvenlik görevlisi” hizmet alımı kapsamında, Bakanlığın hangi kriterlere göre belirlediğinin belli olmadığını ifade ettiği bazı okullara taşeron şirket tarafından personel gönderildiğini kaydeden Karaoğulları, okullarda birtakım sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Karaoğulları, bu kişilerden sabıka kaydı istenmediğini ve görevlilerin denetlenmediğini ileri sürdü.

Bakanlığa beş soru

KTOEÖS Başkanı Karaoğulları, Eğitim Bakanlığı’na; bu kişilerin hangi kriterlere göre seçildiğini, okullara gönderilen personelin adli sicil kayıtlarının kontrol edilip edilmediğini ve çocuklarla temas edecek kişiler hakkında güvenlik soruşturması, yeterlilik değerlendirmesi veya özel bir denetim mekanizması uygulanıp uygulanmadığını sordu.

Karaoğulları ayrıca görevlendirilen kişilerin kim tarafından ve hangi yöntemle denetlendiğinin ve Bakanlığın hizmet aldığı şirketlerden bu konularda hangi belgeleri talep ettiğinin açıklanmasını istedi.

“Uyarılarımızı Başbakana kadar taşıdık”

KTOEÖS olarak okullarda güvenlik riski yaratan koşulları defalarca gündeme getirdiklerini belirten Karaoğulları, uyarılarını Eğitim Bakanlığı’na, ilgili kurumlara ve Başbakana kadar taşıdıklarını ancak Eğitim Bakanlığı ile UBP-DP-YDP hükümetinin “duyarsız ve kayıtsız” kaldığını ileri sürdü.

Karaoğulları, hükümete ülkeye kontrolsüz girişleri durdurma, eğitime yeterli bütçe ayırarak okullara yatırım yapma, kalabalık okul ve sınıflara çözüm üretme çağrısında bulundu.

Başta rehber öğretmenler olmak üzere öğretmen, müdür, müdür muavini, bölüm şefi ve atölye şefi kadrolarındaki eksikliklerin giderilmesini isteyen Karaoğulları, kadroların “torpilli ve geçici görevlendirmelerle değil, ihtiyaçlara dayalı, şeffaf ve kadrolu atamalarla” tamamlanmasını talep etti.

Karaoğulları ayrıca çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal güvenlik risklerini artırdığını ileri sürdüğü plansız ve ideolojik “tam gün” uygulamasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

“Çocukların güvenliğini sağlamak devletin birincil görevidir”

Okulların çocukların fiziksel, psikolojik ve her türlü istismardan korunacağı güvenli alanlar haline getirilmesinin devletin ve Eğitim Bakanlığı’nın birincil sorumluluğu olduğunu vurgulayan Karaoğulları, bu sorumluluğun öğretmenlere veya okul idarelerine yüklenemeyeceğini belirtti.

“Yaşanan her olaydan sonra üstünü örtmeye, sorumluluğu başkasına atmaya veya kamuoyunun gündeminden düşmesini beklemeye dayalı anlayış artık son bulmalıdır” diyen Karaoğulları, KTOEÖS’ün kamusal, bilimsel, laik ve nitelikli eğitim ile çocukların güvenliği için mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Karaoğulları, açıklamasında, “Her şeyden önce göz bebeğimiz çocuklarımızın güvenliği için ellerimizin yakalarında olduğunun altını çizer; bu düzene karşı her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi bir kez daha ortaya koyarız” ifadelerini kullandı.