EKTAM'da iş güvenliği hiçe sayıldı!

Recep DAL

EKTAM KIBRIS Limited’in Köprülü köyündeki üretim tesisinde, iddiaya göre olması gerekenden fazla kimyasal ilaç kullanılması nedeniyle zehirlenme yaşandı. Üç emekçi hastaneye kaldırılırken, tesiste çalışan çok sayıda işçide öksürük, nefes darlığı ve kaşıntı gibi şikâyetlerin görüldüğü belirtildi. Sendika, olayda ciddi ihmaller bulunduğunu vurgularken, işçiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığına dikkat çekti.

EKTAM KIBRIS Limited’in Köprülü köyünde bulunan ve işletmeciliğini SAREX TRADİNG Limited’in yürüttüğü üretim tesisinde dün ciddi bir iş sağlığı ve güvenliği sorunu yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, üretim tesisinde kullanılması gerekenden fazla miktarda kimyasal ilaç kullanılması sonucunda çalışanlar kimyasala maruz kaldı. Olayın ardından zehirlenme ve rahatsızlık yaşayan 3 emekçi hastaneye kaldırılarak doktor kontrolünden geçirildi.

Kimyasala maruz kalan diğer çalışanlarda ise öksürük, nefes darlığı ve kaşıntı gibi çeşitli semptomların görüldüğü belirtildi.

Emek-İş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz:

“Alanında uzman olmayan bir sorumlunun verdiği karardan dolayı bunlar yaşandı”

Üretim tesisinde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (DEV-İŞ) Genel Sekreteri ve çalışanların üye olduğu Emek-İş Sendikası Başkanı Doğukan Akdeniz, yaşananları YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

Akdeniz, olayın ciddi bir tehlike yarattığını belirterek, “Üç emekçi arkadaşımız rahatsızlıklarından dolayı hastaneye kaldırıldı. Diğer arkadaşlarımız için de kontroller yapılıyor” dedi.

Kullanılan kimyasalın kola üretiminde tenekelerde kullanılan bir madde olduğunu ifade eden Akdeniz, olması gerekenden fazla ilaç kullanıldığına dikkat çekti.

Akdeniz, söz konusu uygulamanın alanında uzman olmayan ve tesis yönetimiyle yakın ilişkileri nedeniyle bu göreve getirildiğini belirttiği bir sorumlunun verdiği karar sonucunda gerçekleştiğini vurguladı.

Söz konusu kişinin sendikalı olmadığını da belirten Akdeniz, olayla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkilileri, polis ve sendika temsilcilerinin tesiste bulunduğunu söyledi.

Akdeniz, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirterek, sendika olarak gerekli raporları aldıklarını kaydetti.

EKTAM’la sendika arasında halihazırda devam eden bir dava süreci bulunduğunu da hatırlatan Akdeniz, alınan raporların söz konusu dava dosyasına ekleneceğini ifade etti.

Zehirlenen emekçi:

“Kimse bize kimyasal konusunda uyarı yapmadı, tüm çalışanlar risk altında”

Olayda zehirlenerek hastaneye kaldırılan işçilerden biri de yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı. İsmini açıklamak istemeyen emekçi, üretim sırasında kimyasal bir madde kullanıldığını ancak çalışanlara bu konuda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

Çalışan, insan temasından kaçınılması gereken bir kimyasalın kullanıldığını belirterek, gerekli uyarıların yapılmadığını ve yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını ifade etti.

“En basitinden maske kullanmamızı dahi söylemediler” diyen emekçi, doğrudan kimyasala maruz kaldıklarını söyledi.

İşçi, olması gerekenden fazla kimyasal kullanıldığını ve maddenin üretim yapılan, daha sonra piyasaya sunulacak kolaların üzerine de bulaştığını iddia etti.

“Dün akşam az daha ölüyordum”

Yaşadığı sağlık sorunlarının ciddiyetine dikkat çeken emekçi, doktorların kendisine kimyasalın insan vücudunda oluşturduğu etkinin üç aya kadar sürebileceğini söylediğini aktardı.

Doktor raporunda kimyasala maruz kalması nedeniyle zehirlendiğinin belirtildiğini ifade eden işçi, yapılan tetkiklerde de kimyasalın kanında çıktığını söyledi.

“Dün akşam az daha ölüyordum” diyen emekçi, kusma nedeniyle ciddi şekilde rahatsızlandığını ve halen nefes almakta zorlandığını anlattı.

İşçi ayrıca bugün kimyasalın kontrolsüz şekilde döküldüğü alanın yıkanıp temizlendiğini ancak yaşananların ardından tesisteki tüm çalışanların sağlık açısından risk altında olduğunu savundu.

“Neredeyse bütün çalışanlarda kaşıntı ve öksürük gibi semptomlar bulunuyor” diyen emekçi, olayın ölçüsünden fazla kimyasal kullanılmasından kaynaklandığını ve gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti.

EKTAM’da sendikal mücadele ve hak ihlali iddiaları

Öte yandan EKTAM’daki bu olay, çalışanların son dönemde yürüttüğü sendikal mücadele ve işverenle yaşanan sorunların gölgesinde meydana geldi.

İşçilerin mücadelesi ve direnişi sonucunda 12 Mart 2026 tarihinde EKTAM ile Emek-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış, özel sektörde sendikalaşma açısından önemli bir adım atılmıştı.

Ancak DEV-İŞ, temmuz ayının sonunda yaptığı yazılı açıklamayla EKTAM’da imzalanan Toplu İş Sözleşmesi’nin uygulanmadığını, işçilerin kazanılmış haklarının ihlal edildiğini ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşananlara sessiz kaldığını vurgulamıştı.