Financial Times:“İran’ın olası hedefleri arasında Kıbrıs da var”

İran’ın, ABD’nin savaşı yeniden tırmandırması halinde Avrupa’daki ABD ve İngiliz askeri varlıklarını hedef alma seçeneklerini değerlendirdiği, olası hedefler arasında Kıbrıs’ın da bulunduğu iddia edildi.

Cyprus Mail’in Financial Times’a (FT) dayandırdığı habere göre, İran yönetimine yakın kaynaklar, Tahran’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni bir askeri harekât başlatması ihtimaline karşı hazırlık yaptığını belirtti. İran güçlerinin, güneydoğu Avrupa’daki ABD askeri hedeflerine yönelik olası saldırı senaryolarını değerlendirdiği aktarıldı.

"Kıbrıs da olası hedefler arasında"

FT’ye konuşan İran yönetimine yakın iki kaynaktan biri, Kıbrıs’ın da ABD’nin yeniden saldırıya geçmesi halinde misilleme yapılabilecek olası hedefler arasında değerlendirildiğini söyledi.

Haberde, Kıbrıs’taki İngiliz askeri varlığına dikkat çekilirken, Mart ayında Ağrotur’daki İngiliz askeri üssünün bir insansız hava aracıyla hedef alındığı hatırlatıldı.

İran’ın değerlendirdiği hedefler arasında Bulgaristan’ın da bulunduğu belirtildi. Bulgaristan’ın geçen ay Bezmer Hava Üssü’nün ABD’ye ait yakıt ikmal uçakları tarafından kullanılmasına onay verdiği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı’ndaki fiber optik kablolar da gündemde

Kaynaklara göre İran güçleri, çatışmanın daha da tırmanması durumunda Hürmüz Boğazı’ndaki deniz altı fiber optik kablolarını hedef alma seçeneğini de değerlendirdi.

Tahran’da yeni bir savaşın başlayıp başlamayacağından çok, ne zaman başlayacağı yönündeki beklentinin güçlendiğine işaret edilen haberde, İran’ın olası bir ABD saldırısına karşı mevcut çatışmayı Orta Doğu’nun dışına taşıyabilecek senaryolar üzerinde durduğu belirtildi.

“Avrupa’ya kadar uzanabilir”

İran yönetimine yakın kaynaklardan biri, Trump’ın İran altyapısını hedef alma yönündeki tehditlerini hayata geçirmesi durumunda Tahran’ın savaşı genişletmeye hazırlandığını belirtti.

Diğer kaynak ise ABD’nin yeni bir askeri harekâtına karşı İran’ın vereceği yanıtta “sınır olmayacağını” ifade etti. Kaynaklar, özellikle İran’ın altyapısının hedef alınmasının çatışmayı bölgenin dışına taşıyabileceği ve Avrupa’daki hedefleri de savaşın parçası haline getirebileceği mesajını verdi.

İran Devrim Muhafızları ve diğer İranlı askeri yetkililerin de daha önce yeni ve geniş çaplı bir çatışma halinde yalnızca Orta Doğu’daki ABD askeri üsleri ve enerji altyapısına odaklanılmayacağı yönünde açıklamalar yaptığı belirtildi.

İran füzelerinin Avrupa’ya ulaşma kapasitesi

Londra merkezli Royal United Services Institute (RUSI) araştırmacısı Sidharth Kaushal, İran’ın Avrupa’daki hedeflere yönelik füze tehdidini “gerçek ancak sınırlı” olarak değerlendirdi.