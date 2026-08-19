DAÜ, TC vatandaşı öğrencilere geniş kapsamlı burs ve indirim olanakları sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı öğrencilerin yükseköğrenime erişimini desteklemek amacıyla ön lisans ve lisans programlarında geniş kapsamlı burs ve indirim olanakları sundu.

DAÜ’den yapılan açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına dayalı burslardan tercih indirimlerine, başarı teşviklerinden özel gruplara yönelik desteklere kadar farklı seçeneklerin öğrencilere eğitim hayatları boyunca çeşitli avantajlar sağladığı belirtildi.





YKS başarısına göre burs ve indirimler

Açıklamada, DAÜ’de TC vatandaşı öğrencilerin YKS sonuçlarına göre yüzde 100 ve yüzde 50 oranlarında burs kazanabileceği kaydedildi. Bursların, öğrencilerin yerleştirildikleri programın öğrenim ücretini kapsadığı, gerekli durumlarda İngilizce hazırlık eğitimini de kapsadığı belirtildi.

DAÜ’yü tercih listelerinde üst sıralarda gösteren öğrenciler için ayrıca “Tercih İndirimi” uygulandığı kaydedilen açıklamada, ücretli kontenjanlara ilk üç tercihinden yerleşen öğrencilere belirlenen oranlarda indirim sağlandığı ve indirim oranlarına DAÜ’nün YKS (https://www.emu.edu.tr/yks) sayfasından ulaşılabildiği ifade edildi.

Açıklamada, DAÜ’nün sunduğu kapsamlı desteklerden birinin de YKS’de ilk 5 bin içerisinde yer alarak üniversitenin programlarına yerleşen TC vatandaşı öğrenciler için sağlanan “DAÜ Teşvik Bursu” olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda öğrencilerin tam öğrenim ücreti muafiyetinin yanı sıra iki kişilik odalarda ücretsiz yurt, aylık cep harçlığı, yılda iki kez Türkiye-KKTC uçak bileti ve notebook bilgisayar desteğinden de yararlanabildiği belirtildi.

Türkiye’deki liselerden okul birincisi olarak mezun olup DAÜ’ye yerleşen TC vatandaşı öğrencilerin de lisans programlarında yüzde 100 öğrenim ücreti bursundan yararlanabildiği kaydedildi.

Farklı gruplara özel destekler

Açıklamada, DAÜ’nün öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını ve başarı alanlarını dikkate alan özel indirim ve destekler de sağladığı belirtildi.

Yatay geçiş yoluyla DAÜ’ye gelen TC vatandaşı öğrencilere belirli oranlarda burs imkanı sunulduğu, milli takım kadrosunda yer alan veya branşında en üst ligde lisanslı ve aktif sporculuk yapan öğrencilere ise öğrenim ücretlerinde yüzde 20 indirim uygulandığı kaydedildi. Söz konusu indirimin, hazırlık eğitimi de dahil olmak üzere programın normal süresi boyunca geçerli olduğu ifade edildi.

Eğitim ve sağlık alanında çalışanların çocuklarının da özel indirimlerden yararlanabildiği belirtilen açıklamada, öğretmen ve öğretim elemanlarının çocuklarına yüzde 20, sağlık alanında çalışanların çocuklarına ise ilgili programlarda yüzde 20 indirim sağlandığı kaydedildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, emeklileri, eşleri ve çocukları için de özel düzenlemeler bulunduğu ifade edilen açıklamada, tercih indirimi uygulanan programlarda öğrenim ücretlerinin KKTC vatandaşı öğrencilerle eşit seviyeye çekildiği, diğer programlarda ise yüzde 20 indirim uygulandığı belirtildi.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinin çocukları ile KKTC’de görev yapan TC devlet memurlarının çocuklarının da öğrenim ücretlerinde KKTC vatandaşı öğrencilerle aynı seviyedeki avantajlardan yararlanabildiği kaydedildi.

Eğitim süresince ek avantajlar

Açıklamada, DAÜ öğrencilerinin Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından sunulan burs ve kredilerden de yararlanabildiği, üniversite kampüsünde KYK yurdunun bulunmasının da öğrencilere barınma konusunda ek imkan sağladığı belirtildi.

Bunların yanı sıra aynı aileden birden fazla öğrencinin DAÜ’de eğitim görmesi durumunda kardeş indirimi, DAÜ mezunlarının çocuklarına yönelik indirimler ve erken ödeme indirimi gibi farklı avantajların da sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, DAÜ’nün burs ve indirim sisteminin akademik başarıyı teşvik etmenin yanı sıra farklı sosyal ve ekonomik koşullara sahip öğrencilerin yükseköğrenime erişimini kolaylaştırmayı ve öğrencilerin eğitim hayatları boyunca desteklenmesini amaçladığı belirtildi.