Tıp-İş ve KTTB: “Emeğin ucuzlatılmasını, değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın hükümete ‘uyarı’ olduğunu ifade eden Doktorlar, ‘Emeğime dokunma’, ‘Dayatma değil dayanışma’, ‘İş güvenceli çalışmak hakkımız’, ‘Sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur’ pankartları açtı.

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış:

“Öncelik hastalarımızın sağlık bakımından zarar görmemesi”

Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış, acil servis, ameliyathane, servislerde, yoğun bakımlarda, laboratuvarlarda ve pandemi hastanelerinde doktorların görevlerinin başında olduğunu söyledi. Yaptıklarının grev olmadığını ifade eden Varış, “Yapmaya çalıştığımız pandemi başladığından bu yana duyulmayan sesimizi duyurmak, hasta ve çalışan güvenliğindeki sorunları ve eksiklikleri anlatmak. Kamu Hekimleri hiç yokmuş gibi davranan hükümeti bir kez daha diyalog yoluyla sorunları çözmeye davet ediyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut:

“Hastaneler, aciller dolup taştı”

KTTB Doktor Özlem Gürkut, hekimler ve sağlık çalışanlarının halkı korumak için evlerinde güvende kalmaları çağrısı yaparken, kendileri için hiç ara vermeden gece gündüz hastanelerde, otellerde aşı merkezlerinde, test merkezlerinde limanlarda çalışmaya, ateşle oynamaya devam ettiklerini kaydetti.

Gürkut,” Gün geldi taşındık, çadırlar kurduk, gün geldi aynı koridorun bir ucunda Covid-19 hastası diğer ucunda kalp hastası, diyabet hastası bakmaya çalıştık. Salgın hızını arttırıp insanlarımız yoksullaştıkça hasta sayımız giderek arttı, hastaneler, aciller dolup taştı. Pandeminin yükü omuzlarımızdayken, sesimizi duymayanları bir kez daha uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.