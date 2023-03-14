Ticari denge açığında artış

Kıbrıs İstatistik Dairesi, güneyde Ocak ayı ticari denge açığında büyük bir artış gözlemlendiğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre, güneyin ithalat ve ihracat miktarları arasındaki farkı anlatan ticari denge açığı Ocak ayında 1 milyar 393 milyon 300 bin Euro olarak kayda geçti.

Kıbrıs İstatistik Enstitüsü, 2022 yılının Ocak ayında bu rakamın 528 milyon 700 bin Euro olduğunu, böylece bu yıl Ocak ayında ticari dengedeki açığın yüzde 163,5 artış kaydettiğini duyurdu.

Güneyin Ocak ayındaki ithalatı 1 milyar 707 milyon 800 bin Euro olurken, ihracatı ise 314 milyon 400 bin rakamında kaldı.