“Tezdeki juri imzaları sahte"

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal Juju’nun “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılandığı dava bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda yapılan duruşmada Savcı Damla Güçlü ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.

Mahkeme, PI duruşmasına devam edilmek üzere davayı 2 Şubat saat 13.00’e erteledi.

İddia makamının beşinci tanığı, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görev yapan polis çavuşu Bilger Koral’dı.

Tanık Koral, 26 Şubat 2024 tarihinde Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi adına Mehmet Altuntaş tarafından yapılan şikâyet üzerine başlatılan tahkikatı sırasıyla anlattı. Koral, iddia makamının daha önce dinlenen dört tanığın mahkemede verdiği beyanları, yürüttüğü tahkikat sürecinde tespit ettiğini tek tek aktardı.

“Jüri onay belgesindeki imzalar, öğretim üyelerine ait değildi”

Tanık Koral, Fatma Ünal’a ait tezde yer alan jüri onay belgesindeki Hülya Şenol imzasıyla ilgili olarak 11 Mart 2024’te Hülya Şenol’dan ifade aldığını, imzanın kendisine ait olmadığının tespit edildiğini söyledi.

Yine jüri onay belgesinde imzası bulunan Bekir Talaş ve Fatma Özmen’in ilgili tarihlerde yurt dışında olduklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

“Danışman olmadığını ve sanığın öğrencisi olmadığını tespit ettim”

Tanık Koral, 11 Mart 2024 tarihinde üniversitede rektör yardımcısı olarak görev yapan Serdal Işıktaş’tan ifade aldığını belirtti.

Koral, Işıktaş’ın ifadesinde Fatma Ünal’ın Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümü için dersler verdiğini söylediğini, ancak sanığın tezindeki jüri onay belgesinde danışman olarak kendi adının görünmesine rağmen danışman olmadığını, Fatma Ünal’ın öğrencisi olmadığını tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis Çavuşu, Işıktaş’ın, jüri onay belgelerinin kendisine toplu şekilde imzaya getirildiğini ve inceleme zamanı olmadığı için imzaladığını söylediğini de mahkemeye aktardı.

“Fatma Ünal, ‘bu okula hiç gitmedim, kayıt olmadım’ dedi”

Tanık Koral, 4 Temmuz 2024’te Fatma Ünal’ın KKTC’ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine, sanığın Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ne celp edilmesini sağladığını anlattı.

Sanığa, avukatı huzurunda “Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden aldığınız diploma nerededir?” sorusunu yönelttiğini söyleyen Koral, Fatma Ünal’ın şu beyanı verdiğini aktardı:

“Ben bu okula hiç gitmedim, kayıt olmadım. Bu okul ile hiçbir bağlantım yoktur. Konumumdan dolayı adımı karıştırdılar. Ne tez yaptım ne derslere girdim. Okulun dahi nerede olduğunu bilmem.”

Tanık Koral, sanığın bu sözlü beyanını ajandasına not ettiğini ve bunu mahkemeye emare olarak sunduğunu belirtti.

Serdal Gündüz’ün el yazısıyla verdiği beyan okundu

Tanık Koral, 24 Ocak 2025 tarihinde Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Serdal Gündüz’ün polise daha önce teslim ettiği el yazısı beyanı aldığını söyledi.

Mahkemede okunan, Serdal Gündüz’ün kendi el yazısıyla verdiği beyan aynen şöyle aktarıldı:

“Fatoş Ünal ile ilk kez Ziya Öztürkler tarafından UBP Güzelyurt milletvekili adayı olduğu dönemde tanıştım. Hatırlamadığım bir tarihte Ziya Öztürkler beni aradı ve yine Avanti Cafe’de beni birisiyle tanıştıracağını söyledi. Ziya Öztürkler beni tanıştıracağı kişi olan Fatoş Ünal ile kafedeydi. Ziya Öztürkler beni tanıştırırken Fatoş Ünal’ın UBP’de görev yaptığını, kendisine her konuda yardımcı olmamı benden talep etti.

Fatoş Ünal’ın üniversitemize eğitim yönetimi ve denetimi bölümü master programına tam burslu olarak kayıt yapmamı benden talep etti. Okul kaydının yapılmasından uzun bir süre sonra Fatoş Ünal beni aradı ve diplomasının durumunu bana sordu. Ben de konuyu bilmediğimi ve bölüm başkanı olarak Serdal Işıktaş ile görüşmesi gerektiğini söyledim.

Hatırladığım diğer hususlar; Fatoş Ünal’ın okuduğu bölüme ilişkin ders notlarının, ders içeriklerinin rektör yardımcısı Serdal Işıktaş tarafından Fatoş Ünal’a e-mail atılması için mail gönderdim.

Yine Fatoş Ünal bir gün beni aradı ve mezuniyet tezini almak istediğini söyledi. Kendisine tezin bende olmadığını ve Serdal Işıktaş’ta olduğunu söyledim. Işıktaş’tan Fatoş Ünal’ın tezini talep ettim, tezin Fatoş Ünal’a ulaştırılmasını söyledim.

Hatırladığım diğer husus ise bir gün dönemin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler beni aradı, Fatoş Ünal’a diplomasını verin ve mezun edin dedi. Sonrasında telefonda rektör yardımcısı Serdal Işıktaş’ın vatandaşlık başvurusunun da önünde imzada olduğunu söyledi. Kendisine bu bölümün Işıktaş’a bağlı olduğunu söyledim.

Ziya Öztürkler bana Fatoş Ünal’ın UBP içinde çok güçlü olduğundan bahsetti ve telefonu kapattı. Hatırladığım diğer husus ise Fatoş Ünal’ın mezuniyeti sonrasında Serdal Işıktaş’ın da vatandaşlık işlemlerinin ve eşinin vatandaşlık süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasıdır.

Serdal Işıktaş’a bir gün vatandaşlığını bu kadar hızlı nasıl aldığını sorduğumda, isim vermeden UBP’den birilerinden destek aldığını ve İçişleri Bakanlığı’nda çalışan Erhan Akar isimli birinin yardım ettiğini söyledi.

Son söylemek istediğim; bu meselede Fatoş Ünal’a verilen diplomanın Doç. Dr. Serdal Işıktaş tarafından verildiğini biliyorum.”

“Mail, Ziya Öztürkler ve Fatma Ünal’a gönderilmiş”

Tanık Koral, Serdal Gündüz’e ait mail adresinde yapılan incelemede, 28 Eylül 2021 tarihinde saat 14.51’de “Fatma Ünal dersleri” başlıklı bir mail tespit edildiğini, bu mailin Ziya Öztürkler ve Fatma Ünal’a iletildiğinin görüldüğünü söyledi. İlgili dokümanların mahkemeye emare olarak sunulduğunu belirtti.

“Okulun öğretim görevlisi ve Serdal Gündüz’ün ortağı da KKTC vatandaşı yapıldı”

Koral ayrıca, Serdal Gündüz’ün telefonunda yapılan incelemelerde, “Fatma Ünal Üs…” olarak kayıtlı bir kişi tarafından Serdal Gündüz’e KKTC yurttaşlığına alınan şahıslar listesinin ekran görüntüsünün gönderildiğini, listede Nadejda Beleva isimli Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve o dönem Serdal Gündüz’ün Girne’de diş kliniğinde ortağı olan kişinin yeşil renkle işaretlendiğini ve karşılık olarak “teşekkürler, eline sağlık” yazıldığının tespit edildiğini anlattı. Söz konusu görüntü de mahkemeye emare olarak sunuldu.