Meclis yarın toplanacak… Gündemde, beş yasa tasarısı bulunuyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın yasama gündemiyle toplanacak. Toplantıda, beş yasa tasarısı ele alınacak.

Ziya Öztürkler başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Meclis gündeminde, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Toplantıda ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Pasaport (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Oteller (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmeleri yapılacak.