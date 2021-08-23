Aşısıza PCR 100, Antijen 40 TL!

Ücretsiz yapılan PCR testlerine işaret eden Başbakan Ersan Saner, dünyanın hiçbir ülkesinde ücretsiz test yapılmadığını söyledi, aşıyı teşvik etmek için, aşısız kişilerin 27 Ağustos’tan itibaren PCR, antijen ve karantina giderlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanacağı kuralını getirileceğini açıkladı.

Bu süreçte işyerlerinin Sağlık Bakanlığı’na kayıt yaptırması ve çalışanlarının testlerini de ya iş yerlerinin, ya da kişilerinin kendilerinin yapmasının söz konusu olacağını ifade etti.

Saner, aşı süreçlerini tamamlamayan kişilerin karantina- otel giderlerini de n kendilerinin karşılayacağını belirtti.

PCR 100 TL, antijen ise 40 TL olacak.

Benzinde 10 kuruş indirim, iptal edilen arazi ‘orman arazisi’…

Benzinde ve Euro dizelin litre fiyatında 10 kuruşluk indirim kararı aldıklarını belirten Başbakan Ersan Saner, indirimin bugünden itibaren geçerli olacağını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta iptal edilen Güven Yapı inşaatının sürdüğü arazinin, ‘orman arazisi’ ilan edileceğini de belirten Saner, milli park yapılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na talimat verildiğini ve çalışmaların başlatılacağını kaydetti.

Saner: Pasaport kararına üzüldüm, düşmanca