TENCERE DİBİN KARA

‘Video skandalı’ UBP Kurultayı’nı salladı, Ersan Saner’in adaylıktan çekilmesine yol açtı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından çekildiğini duyurdu, Faiz Sucuoğlu’nu işaret etti, yargı süreci başlatacağını duyurdu.

“Mahkemeye yansıyan ve basında yer alanlardan görülmektedir ki, bana yapılan entrikalar Sucuoğlu merkezlidir” diyen Saner, Sucuoğlu’nun adalet önünde hesap vereceğine inanç belirtti, güçlü bir hukuk mücadelesi vereceğini de açıkladı.

“Hukuk mücadelemi tek başıma yapma noktasında karar aldım. Bu nedenle dün itibarı ile başbakanlıktan izne ayrıldım” diyen Saner, UBP’nin daha fazla zarar görmemesi adına parti genel başkan adaylığından da geri çekildiğini duyurdu.

KURULTAY ADAYLARI NE DEDİ?

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu: “Ben bu kadar aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım?”

UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy: “Bu olayın herhangi bir yerinde değilim”

UBP Genel Başkan adayı Zorlu Töre: “Siyasetteki kirlenmeyi üyelerimiz temizlemeli”

Fehime ALASYA

‘Video skandalı’ UBP Kurultayı’nı salladı, Ersan Saner’in adaylıktan çekilmesine yol açtı.

Kurultay adayı Faiz Sucuoğlu’nun dün gün içinde yaptığı bazı açıklamalarla, kurultaydaki diğer iki adayı da işaret etti, gün boyu Saner’in ‘çekileceği’ iddia edildi, açıklaması beklendi. Beklenen açıklama ise akşam üstü geldi, Saner “Görülmektedir ki, bana yapılan entrikalar Sucuoğlu merkezlidir…” dedi, adaylıktan çekildi.

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoyla ilgili gelişmeler, UBP Kurultay adayları arasında ipleri çok gerdi.

UBP Genel Merkezi’nde dün gerçekleştirilen oy pusulası sıralaması kura çekimine dört adaydan sadece Ersan Saner katılmadı.

Kura çekimi öncesi basına kısa bir açıklama yapan adaylardan Faiz Sucuoğlu ise “Hüzünlüyüm ve gönlüm kırık. Geçmişten beridir küçük senaryolar üreten bazı kişiler, içimizdeki festival heyecanını kırdı. Partiyi hüzün kapladı.” dedi.

Gün boyu çeşitli basın mecralarında açıklamalar yapan UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, skandal videoya yönelik yargılama süreci ve yaşananları değerlendirmesinde, kurultaydaki diğer rakiplerini işaret etti. Gözler Hasan Taçoy ve Zorlu Töre’ye çevrildi.

Sucuoğlu’ndan sert eleştiriler: “…Ben bu karda aptal birisi miyim?”

“Esas tartışılması gereken konu ‘Saner ve benim bu yarıştan ekarte edilmemizin kime yarayacağı olmalı” diyen Sucuoğlu, kurultaydaki diğer adayları işaret etti. Sucuoğlu, açıklamasında; “Kim kiminle birkaç saat içinde 20, 22 defa karşılıklı telefon görüşmesi yaptı? Bu adaylardan biri tarafından yapıldı. Aldığım tüm anketlerde çok yüksek oylar aldım, hiç sonuçlarım düşmedi. Ben bu karda aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım?” şeklinde konuştu.

UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy:

“Bu olayın herhangi bir yerinde değilim, demokrasi ve UBP birlik bütünlüğe inanıyorum, bunun için çabalıyorum”

YENİDÜZEN’e konuşan Hasan Taçoy, söz konusu video skandalıyla ilgili hiçbir noktada bulunmadığını belirterek, “Kim bu yönlendirmeyi yapmaya çalışıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin.” dedi.

Taçoy, açıklamasında şunları ifade etti:

“Bu kişilerle ne yakından ne uzaktan ilgim yok, ilgim olsa vekilliği bırakırım. Ben böyle işlerle uğraşmam. Belden aşağıya yapılan siyaseti kabul etmem. Kim bu yönlendirmeyi yapmaya çalışıyorsa bunu yapmaya devam etsin. Kim benim hakkımda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin.

Bu olayın herhangi bir yerinde değilim, demokrasi ve UBP birlik bütünlüğe inanıyorum, bunun için çabalıyorum.”

Kurultay sürecini de değerlendiren Taçoy, “Süreç devam ediyor. Sistem işliyor. Kurultay 30 ve 31’inde yapılacak şekilde devam etme. Bazı şehir efsanesi konuşmaları, çekilme söylentilerini biz de duyuyoruz.” dedi.

UBP Genel Başkan adayı Zorlu Töre:

“Siyasetteki kirlenmeyi üyelerimiz temizlemeli”

Kurultay ve bu süreçte gelişen olayları YENİDÜZEN’e değerlendiren bir diğer aday Zorlu Töre ise “Siyasetteki kirlenmeyi üyelerimiz temizlemeli” yorumu yaptı. Kurultay sürecinin işlediğini kaydeden Töre, “Her ne kadar olumsuzluklara karşılasak da kurultayı olgunluk içinde geçeceğini, demokrasi şöleni olacağını umuyorum. Biz bir yıldır normal kurultayımızı yapamadık, bu nedenle UBP büyük bir katılımla bunu gerçekleştirecek. Ama yaşadıklarımızdan dolayı da elbette hoşnut değiliz.” dedi.

‘Vatandaşın, akıl süzgecinden geçmenin bu dönemde önemli’ olduğuna değinen Töre, “Ben Zorlu olarak bu süreçte hiç yalpalamadım, kimseyi aldatmadım, yanıltmadım, etik ve ahlaki ölçüler içinde mücadele ediyorum. Siyasetteki kirlenmeyi üyelerimiz temizlemeli.” şeklinde konuştu. Ersan Saner’in adaylıktan çekileceği söylentilerini de yorumlayan Töre, böyle bir beklentisi olmadığını, Saner’in çekilmemesi gerektiği görüşünü paylaşarak, “Bunu kendi vicdanına danışmalı” dedi.

UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu:

“Partiyi hüzün kapladı, hüzünlüyüm ve gönlüm kırık”

Kurultayda bir diğer aday olan ve son günlerde video skandalında da adı geçen UBP Genel Başkan adayı Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, “Hüzünlüyüm ve gönlüm kırık. Geçmişten beridir küçük senaryolar üreten bazı kişiler, içimizdeki festival heyecanını kırdı. Partiyi hüzün kapladı.” dedi.

Kısa süre içinde partinin toparlanacağı öngörüsünü de paylaşan Sucuoğlu, hafta sonu arzu edilen şenlikte bir kurultay yaşanmasını diledi.

Sucuoğlu, şunları belirtti:

“Hüzünlüyüm ve gönlüm kırık, çünkü UBP’nin bu konularla anılmayan, tek başına iktidarın yolunu açacak coşkuyla girmeli, kutuplaşmamalıydık. Erken seçime omuz omuza birlikte gireceğiz dedim ama tam tersini yaşadık. Geçmişten beridir küçük senaryolar üreten bazı kişiler, içimizdeki festival heyecanını kırdı. Partiyi hüzün kapladı. Bugün biraz toparlanacağız. Ölümlü dünyada bu derece kırmanın, çamur atmanın anlamı yok. Mentalitemizi değişmeliyiz. Güçlüysen yarışacaksın, ille de ayak oyunları, ille de birinin sırtından nemalanmak hoş değil. Üyelerimiz buna tepki koydu, ağlayanlar var. hüzünlüyüm… Tedirgin hava yumuşamaya başladı, yarın daha da yumuşar, inşallah hafta sonu arzu ettiğimiz şenlikte bir kurultay olur. Bu kurultay çok önemli, bu ekip 6 ay içinde önemli işler başlayacak. Kırmayalım, dökmeyelim…”

“Ben bu kadar aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım?”

Başbakan Ersan Saner'in görüntülerinin yer aldığı belirtilen ve yasa dışı olarak yayınlanan skandal videoya yönelik yargılama süreci ve yaşananları değerlendiren UBP Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, kurultaydaki diğer rakiplerini işaret etti. Sucuoğlu, Özgür Gazete'de Pınar Barut'a konuştu.

Söz konusu görüntüleri kimin yayınladığının konuşulmadığını ifade eden Sucuoğlu, “Esas tartışılması gereken konu ‘Saner ve benim bu yarıştan ekarte edilmemizin kime yarayacağı olmalı” dedi.

Aldığı tüm anket sonuçlarında çok yüksek oyla bulunduğunun altını çizen Sucuoğlu, “Ben bu kadar aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım?” yorumunu yaptı.

Sucuoğlu, paylaştığı bazı detaylarda üstü kapaklı göndermelerle parti içindeki diğer kurultay adaylarını işaret etti.

“Herkes bunu biliyordu ama kimse konuşmuyordu”

Bu olaydan 4 ay önce haberiniz olduğu ve Ersan Saner’i uyardığınız doğru muydu sorusuna da yanıt veren Sucuoğlu, şöyle devam etti: “Bu olay sadece benim değil, kime sorsanız haberi vardı. Özel bir durum ve sadece aileyi ilgilendiren bir durumdu. Ben kendi eşime dahi bahsetmedim. Müdahil olmadım. Diğer arkadaşlar gibi bunu kimseyle paylaşmadım. Bu konuyu Sayın Saner bile bilmesine rağmen dallandırıp budaklandırmak istememiş belli ki. Kendisinin bile bilmesine rağmen polise müracaat etmemesi, benim de taşıdığım bu hassasiyeti kendisinin de taşıdığını gösteriyor. Herkes bunu biliyordu ama kimse konuşmuyordu. Dünkü izlenimlerim bu yönde. Bana gelindi ve ben bunu kabul etmedim, bu konuyu konuşmayacağımı söyleyip geri çevirdim.”

“Bu görüntüleri kim insanlara servis etti? Önemli olan bu…”

Parti içinden sizin gibi bu konuyu geri çevirmeyen birileri olmuş mudur sorusu üzerine ise Sucuoğlu; “Bu görüntüleri kimin yayınladığı çok önemli ama her ne halse bu konu konuşulmuyor. Bu görüntüleri kim insanlara servis etti? Önemli olan bu… Nereden atılırsa atılsın gerek TC gerek güney, teknolojik donanım ile bulunabilir. Esas olayın, esas suçlunun konuşulmadığı, kim ne dedi ile uğraşılan başarılı bir algı yaratılıyor. Çirkefin kendisi konuşulmuyor, çok ilginç.” yanıtını verdi.

“Saner ve Benim bu yarıştan ekarte edilmemiz kime yarar?”

Birkaç sorunun yanıtının alınması gerektiğine değinen Sucuoğlu, bunları şöyle sıraladı:

“10 gün önce bir aday arkadaşımızın yakınları böle bir olayın geleceğini, ‘hazır olun, öyle şeyler yaşanacak ki inanamayacaksınız, Sucuoğlu’nu patlatacağız’ gibi cümleler kurdu. Bunu nereden biliyordular? Bunların adı konmalı. Yine çok önemli kişilerin yanında çalışanlar bir kasetçi arkadaşa gidip çeşitli tekliflerde bulundu. Bunun araştırılması gerek. Bunun yanında önce tutuklanan sonra iki gün serbest bırakılan bu kadın bu sürede neler yaptı? Bu iki gün içinde ne oldu? Kimlerle görüştü? Kimlerden direktif aldı? Bunlar araştırılsın. Esas tartışılması gereken konular aslında bunlar, Saner ve Benim bu yarıştan ekarte edilmemiz kime yarar? Esas bunlar tartışılmalı ama gözden kaçıyor. Kim kiminle birkaç saat içinde 20, 22 defa karşılıklı telefon görüşmesi yaptı? Hasta bir yakınınız bile olsa bunu yapmazsınız ama mahkeme süresince bu adaylardan biri tarafından yapıldı. Aldığım tüm anketlerde çok yüksek oylar aldım, hiç sonuçlarım düşmedi. Ben bu karda aptal birisi miyim ki benim rakibim bile olamayacak olan bir adaya bu şekilde saldırayım? Bu olay tam anlamıyla ters giden bir olay, bu yaşananlar mantığa sığmıyor. Ben %60’larda iken % 15’lerdeki rakibimle neden uğraşayım? Aptal olmam lazım…”

“Partinin kurultay için içine düştüğü durum içler acısı”

Partinin kurultay nedeniyle düştüğü durumu da değerlendiren Sucuoğlu, şunları ifade etti:

“İçler acısı. Bu olamamalıydı. Bu oyunlara gidilmemeliydi. Hakkaniyetli bir süreç olmalıydı. Defalarca bunu söyledim ama geçen sefer yaşananların bir benzerini aynı çevreler yaratmaya çalıştı. UBP bunu kusacaktır. İnsanlara nefret geldi. Her seferinde aynı ekip sahneye çıkıp aynı pislikleri ve düzenbazlıkları yapıyor. Özellikle geçen kurultay ve şimdi, bu menfaat çevrelerinin her türlü oyunu yapmaya devam edeceklerini gösteriyor.” dedi.

Sucuoğlu, son olarak parti içindeki disiplin kurulunun konuyla ilgili hareket etmesi gerektiğini de dile getirdi.

Ersan Saner adaylıktan çekildi