‘Temizliğe gittiği evden hırsızlık’

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili tutuklanan zanlılar R.A ve S.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasfi Özbey, zanlıların İkametgâhtan Sirkat suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, Haziran 2020-Mart 2021 tarihleri arasında Lefkoşa'da sakin Özlem Bendaşan'ın ikametine temizliğe gelen zanlının, evden içerisinden çocuğa ait kalem cüzdanını, bayan cüzdanı içerisinde duran 1 adet pırlanta ve 1 adet nikah yüzüğü ve 250 TL'yi sirkat ettiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak konu pırlantayı kuyumcuya sattıkları yönünde sözlü beyanları olduğunu belirtti. Polis, daha sonra zanlı 2’nin pırlanta yüzüğü müştekiye teslim ettiğini söyledi. Polis, bu beyanlarında teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini söyledi. Polis, 28 Eylül 2021 tarihinde zanlıların evinde arama yapıldığını ancak aranan emarelerin tespit edilemediğini anlattı. Polis, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



